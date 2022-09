Tamara Falcó ha vuelto a dar la cara. Una semana después de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón se ha enfrentado a las cámaras para hablar de su ruptura. Este jueves se ha sentado en el plató de ‘El Hormiguero’, donde trabaja como colaboradora. Y, por segunda vez, ha relatado cómo lo está pasando tras poner punto y final a su relación con el que creía era el hombre de su vida. Segura de su decisión, ha revelado: «Hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea». Su intervención en el programa de Antena 3 ha durado casi 25 minutos. Tiempo más que suficiente para que analizara, punto por punto, el vendaval de emociones que ha vivido en apenas siete días.

«Quiero hablar de mi ahijado Miguel. Hoy le he explicado que venía a trabajar. Está al tanto de todo… Dijo algo así como que King Kong iba a aplastar a alguien», ha arrancado diciendo, nerviosa. Pablo Motos la ha ayudado a ir al grano. «La semana pasada estabas pletórica y feliz y luego fuimos a la fiesta de inauguración de la casa de Jorge Ventosa. Ahí empezó a pasar todo. Cuéntanos que fue», le ha dicho. Ha sido entonces cuando ella ha repasado lo sucedido: «Al parecer por grupos de WhatsApp empieza a rular un video. Yo no lo vi hasta el día siguiente porque estaba en mi nube. Cuando vi el vídeo y las fotos me empecé a preocupar».

«Mi madre estaba preocupada», ha contado Tamara

Sin pronunciar ni siquiera el nombre de Iñigo, proseguía: «Me dijo que estaba rulando un vídeo de 2019. Es un momento precioso. Olvídate del vídeo, vamos a disfrutarlo… Gracias a Dios tengo muchísimas ayudas y a mucha gente que me quiere. Una amiga me dijo: ¿Te importa si quedamos? Esta amiga me manda el vídeo. Lo veo y la coartada seguía siendo que es de 2019. Es mi novio. Era una línea complicada y él lo defiende perfectamente delante de los medios. Si a ti Laura (la mujer de Pablo Motos) te dice que es de 2019, te lo crees, ¿no?».

«Mi madre dijo: ‘Tenéis que decir algo’. Y a mí me dijo: ‘Tú no digas nada’. Pero cuando me preguntaron si perdonaría unos cuernos respondí: ¿Estamos locos o qué? Nos fuimos de boda, yo bebí agua, la gente se divirtió. Terminamos y le digo a mi madre: ‘Mamá, ya lo hemos dicho todo’. Y ella me dijo: ‘Hay más vídeos’. Yo estaba en una boda y dije: ‘Vamos a verlo», continuaba. «Mi madre estaba preocupada. Le dije: mami, esto si no es de 2019 va a salir. Es cuestión de esperar. No te preocupes que si sale, voy a tomar la decisión correcta. Luego empezó a cambiar la historia. Le dije la famosa frase del nanosegundo. ¡Y encima no sé lo que es un metaverso!».

En su relato, Tamara se ha mostrado muy sincera: «Al final dije: ‘No voy a pasar el día encerrada. Guardé el anillo, cogí a mis perras, vino una amiga por mí, me fui a casa de mi madre. Empezó a salir todo... con todo eso era imposible volver con él. Tuve que retratar a una persona con la que sabía que no me iba a casar. Es una mentira y una decepción. Y una mentira sobre una mentira. Fue muy complicado. No hubo un momento en el que estuviera sola».

«Al final la divina providencia tenía un plan. Me acordé de mi familia, de los divorcios… Es algo que he pensado yo», ha reflexionado. «La relación tenía que ser asada en la confianza. Puedes ir al mismísimo infierno... Pero esto es como un espejo al que le has dado martillazo». Por último, ha advertido a sus compañeros que hay mucho más que no hemos visto: «Hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea. Gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quién me iba a casar, porque me he librado.. Esto es un engaño».