Tamara Falcó no había faltado a ninguna de sus citas con las cámaras tras su ruptura. Si bien en un principio optó por recluirse en su casa, días después volvió al trabajo y dio todas las explicaciones pertinentes sobre su ruptura a los periodistas. Retomó también su puesto como colaboradora en ‘El Hormiguero’, donde dio la cara incluso por las polémicas por las que tantas críticas había recibido. Sin embargo, este jueves hizo bomba de humo y dejó libre su silla por un motivo de peso que Pablo Motos conocía, pero sobre el que no quiso entrar en detalles. Prefiere que está tranquila, un descanso que le ha valido para borrar todas las fotos que tenía con Íñigo Onieva en sus redes sociales. Solo ha dejado tres imágenes junto a él, pero ¿cuál es el motivo de no haber querido borrar estos tres recuerdos?

La marquesa de Griñón ha borrado de un plumazo casi todos los recuerdos que tenía con su su ahora exnovio. No quiere saber nada de él, tampoco tener nada que le recuerde al que fue gran amor. Está dolida y le resultará más fácil pasar página si no tiene a Íñigo tan presente en esta red social, un paso en el que su exnovio ha preferido no seguirle. En el perfil de Onieva todavía constan todas las fotografías que se tomaron cuando estaban juntos, ya sea con amigos o en solitario, lo que deja ver que él quiere seguir teniendo presente a la que iba a ser su esposa.

Tamara Falcó solo ha dejado tres instantáneas de su relación de dos años con Íñigo Onieva, imágenes que te mostramos en nuestra galería. Un beso o imágenes junto a las mascotas de la socialité son las únicas publicaciones que permanecen en la actualidad en la red social de Tamara, aunque se desconoce si ha sido por descuido o por otra razón por la que no quiere deshacerse de ellas. No es el único movimiento que ha llevado a cabo y es que cabe recordar que la hija de Isabel Preysler bloqueó a su ex tras descubrir que le había sido infiel, así como a la madre de Íñigo y a su hermana. Quiso cortar lazos y no tener ningún contacto con ellos, una reacción que dolió a Carolina Molas, pero que entendieron. «Tamara tiene que estar sufriendo una barbaridad…», dijo la empresaria, lo que dejó ver que estaba empatizando mucho con ella, ya que sabía el dolor que podía sentir al conocer la deslealtad de su hijo.

Atrás queda ya su compromiso, el cual tuvo lugar el pasado 23 de septiembre. Solo un día más tarde una infidelidad al descubierto hizo que todo saltara por los aires, una ruptura de la que han dado todos los detalles, pero de la que no quieren seguir hablando más. De momento ni Tamara ni Íñigo. «Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más (…) Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, con mis amigos íntimos que sin el apoyo de ellos no hubiera podido manejar esta situación tan complicada de una forma llevadera», dijo él. Desde aquel momento no ha vuelto a romper su silencio.