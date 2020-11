Los padres de Mario Biondo, Santina y Pippo, han respondido de manera tajante a la demanda de la que fuera su nuera, Raquel Sánchez Silva.

Aunque Mario Biondo murió hace siete años desde entonces no se ha dejado de hablar de su fallecimiento. Sus padres entonces aseguraron que su muerte había tenido lugar en extrañas circunstancias, declaraciones que los enfrentó con la que era su esposa, Raquel Sánchez Silva. Tras varios años de batallas y desacuerdos la presentadora ha puesto esto en manos de sus abogados y les ha demandado por acoso, delito de amenazas, odio, calumnias e injurias, siendo ahora la familia del cámara los que han respondido a este requerimiento. «Ni tenemos miedo a Raquel ni a sus demandas, nosotros vamos con la verdad por delante y no pararemos hasta demostrar que nuestro hijo no se suicido, sino que fue asesinado», han dicho los padres de Mario Biondo.

Los italianos quieren llegar hasta el final y no se rendirán a pesar de las autopsias que han hecho hincapié en que fue un suicidio, en vez de un homicidio, tal y como ellos creen. No obstante, su respuesta a la que fue su nuera no es la única novedad que se ha relatado en Informalia. En el citado medio se habla también de que un juez de Palermo ha ampliado seis meses el plazo de investigación para este caso, ya que se habría encontrado un informe facilitado por el criminalista Óscar Tarruella en el que supuestamente se detallarían irregularidades en el proceso y en el dictamen de los forenses.

No obstante, no son las únicas palabras que de nuevo hacen poner la mirada en Raquel Sánchez Silva. Santina una vez más ha hecho unas declaraciones incendiarias sobre el pasado en común de su hijo y la que era su mujer antes de fallecer. «Raquel no amaba a mi hijo. Cuando Mario murió fue diciendo que era una mala persona, mientras que meses antes afirmaba todo lo contrario», ha dicho la madre de Mario Biondo. Si bien el final definitivo de esta historia todavía es una incógnita, lo que sí se sabe es que si finalmente el juez lanza una orden internacional y cita a Raquel, la presentadora tendrá que volver a verse frente a frente con los que fueran su familia.

La denuncia de Raquel Sánchez Silva

La denuncia por parte de Raquel la presentó el abogado de Sánchez Silva el pasado 5 de noviembre en las dependencias de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, en Madrid, y viene acompañada de varios anexos con documentación que apoya su versión de los hechos. El letrado hizo constar que, aunque han trascurrido siete años del suicidio de Biondo, Sánchez Silva «sigue encontrándose sometida a una campaña de acoso a través de redes sociales y con la ayuda del Grupo Mediaset», han revelado.

Por su parte, la familia de Mario Biondo sigue luchando por demostrar que la muerte de su hijo no fue un suicidio, algo que los resultados de la tercera autopsia volvieron a demostrar. SEMANA contactó con Santina, madre del que fuera marido de Raquel Sánchez Silva para ver cómo iban a actuar a partir de ahora y su respuesta fue rotunda.

Santina y Pippo, los padres de Mario, no están dispuestos a tirar la toalla y tras conocer que la tercera autopsia confirma lo mismo que las anteriores, es decir, que fue Biondo el que se quitó la vida, han asegurado a este medio que no van a tirar la toalla: «No nos vamos a rendir».