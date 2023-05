Susanna Griso defiende a Paloma Cuevas tras la entrevista de Enrique Ponce: "No ha sido plato de buen gusto"

Paloma Cuevas cuenta con excelentes amigas a su lado. Una de ellas es Susanna Griso, quien ha vuelto a defender a la ex de Enrique Ponce tras su polémica entrevista en 'El Hormiguero'. Su intervención en Antena 3 sigue dando que hablar dos días después de su emisión, de hecho, son muchas las opiniones que esta ha generado tanto en redes sociales como fuera de ellas. Si bien este miércoles Susanna dio un palo a Ana Soria sobre su tardanza para terminar su carrera de Derecho, ahora ha intentado dar un paso atrás. Ha querido mantenerse al margen, pero no ha podido evitar sacar la cara por ella. Tiene un grandísimo cariño hacia la diseñadora y es consciente de que no ha sido de su agrado ver cómo el padre de sus hijas y Ana se han sentado en un programa de televisión para hablar de sus comienzos.

"Como pareja no sé qué ganas, no sé si pretendían un lavado de imagen. ¿Oficializar su relación quizás?", comenzaba diciendo. Tras varias opiniones del resto de colaboradores, entre otras de Carmen Lomana o Marina Castaño, Susanna Griso volvía a hablar de su amiga Paloma. "En este tema no quiero hablar, primero porque no soy objetiva porque a Paloma la quiero mucho. Hago un mínimo ejercicio de empatía y no fue un plato de buen gusto. Ver cómo conoció a la otra...", deslizaba la comunicadora. Quería mantenerse en un segundo plano, pero la relación que le une a Paloma Cuevas ha provocado que se moje y defienda a Paloma Cuevas tras unos meses muy complicados para ella.

Aunque no ha desvelado la conversación que ha tenido con la hija de Victoriano Cuevas, ella al igual que su entorno más cercano saben que "no ha sido de su agrado" que Ponce se siente en 'El Hormiguero'. En el pasado le pidió por sus hijas que redujese su sobreexposición junto a Ana Soria y, aunque Ponce dejó sus redes sociales, el hecho de que aceptase una entrevista en televisión junto a Ana Soria ha hecho que vuelvan a la casilla de salida. Ana y Enrique viven en Almería, donde aseguran estar tranquilos, pero su cita con Pablo Motos ha provocado que el interés sobre ellos crezca, al igual que por la reacción de Paloma Cuevas.

Según ha podido saber SEMANA Paloma Cuevas no tenía ningún interés en ver a Ponce y Ana Soria presumir de su amor en televisión, por lo que tomó la decisión de no ver el programa. Se niega a hacer declaraciones, pero desde la distancia agradece que amigas como Susanna Griso la defiendan públicamente y tengan este gesto con ella.