Conforme pasan las semanas descubrimos a una nueva Susana Molina. Nos hemos colado en su armario, ha respondido a las preguntas más íntimas sobre ella, nos ha desvelado en qué se gastó los 300.000 euros de su premio de ‘Gran Hermano’, nos ha confesado sus secretos mejor guardados con su amiga Anabel Pantoja… y ahora nos va a mostrar su lado más creativo y divertido. Y es que la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha atrevido a imitar a algunos de los posados más aplaudidos de Cristina Pedroche, Blanca Suárez y hasta la mismísima Beyoncé.

Eso sí, a pesar de que parecía una tarea fácil, la cosa se iba complicando por momentos. De hecho, hasta ha tenido que abortar algunas de las emulaciones de los posados de nuestras famosas. «He hecho un vídeo que la verdad es que me lo he pasado súper bien. También tengo que decir que no sabía que iba a ser tanto jaleo cuando lo pensé, pero bueno creo que va a merecer la pena y que va a quedar muy muy guay. Es un vídeo imitando fotos de Instagram», ha anunciado Susana Molina nada más el comienzo de su vídeo.

Estas son las famosas que Susana Molina ha querido imitar

«Yo he elegido a algunas chicas que me gustan de Instagram. Me hubiera gustado hacer mucho más chicas pero había fotos que eran bastante difíciles y yo quería que quedase lo más parecido posible y que fuera un contenido guay y no cutre», ha señalado la que fuera ganador a de ‘Gran Hermano’. «El objetivo de este vídeo era por un lado, evidentemente que os guste y pasarlo bien, y por otro lado también os quería enseñar que todo lo que veis en Instagram no es verdad y la magia de la edición«, ha contado Susana Molina en su vídeo queriendo hacer hincapié en que no todo lo que vemos en las redes es real.

«La verdad es que lo hice pensando en vosotros pero me ha servido a mí también que estos últimos días tenía el ánimo bastante bajo. Con esto de las fotos me he pasado dos días prácticamente y me he reído muchísimo haciéndolas», ha dicho la joven que se encuentra actualmente viviendo con su hermano pequeño. Y, ¿a quién se ha atrevido a emular Susana Molina? «He elegido una foto de mi queridísima Anabel Pantoja, de mi otra querídisima Dulceida, una de Cristina Pedroche, una de Blanca Suárez, también de Macarena García y Beyoncé», ha anunciado Susana. Lo cierto es que la murciana se lo ha pasado en grande emulando estos posados y el resultado es increíble. ¿No nos creéis? Seguir hacia abajo y os sorprenderéis. Y ahora os retamos, ¿os atrevéis vosotr@s a imitar a algunos de estos famosos?