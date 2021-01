La influencer ha contado con todo lujo de detalles su romance con un hombre que ahora sale con una política que está de plena actualidad en estos días. Da tantas pistas que muchos ya saben de quién se trata y en las redes esto está dando muchísimo juego

Steisy se siente cómoda en la polémica y es por eso que no ha dudado ni un segundo en confesar que ha mantenido relaciones sexuales con el novio de una popular política que está en activo actualmente. De hecho, tal y como confiesa la influencer, esta política está de plena actualidad y es que el foco mediático se ha situado sobre ella en los últimos meses en plena pandemia del coronavirus. Una identidad con la que ha ido jugando en su último vídeo de Mtmad, que está generando una gran expectación. Mientras juega con su novio, Pablo, con el que parece haber superado la crisis que hace unas semanas les mantenía desolados, Steisy ha terminado por desvelar que por su alcoba ha pasado el novio de una conocidísima política que está de plena actualidad. Eso sí, antes de que salte el escándalo, ha querido explicar que su romance tuvo lugar antes de que este hombre acabase en brazos de la política, por lo que zanja la posibilidad de que la polémica se desvíe y se hable de una infidelidad.

Todo surgió cuando Steisy narraba un incómodo encuentro con un profesor cuando estaba trabajando en una discoteca. Ella iba ataviada con un escueto conjunto que cubría tan solo sus pezones, por lo que encontrarse con un profesor de su infancia fue tenso. Al oír esta historia, su novio le preguntó si este docente había despertado en ella sus instintos más primarios, a lo que ella negó tajante, a la vez que soltó la gran bomba: “Ese no, pero a un profesor de peluquería sí me lo follé y ahora él está con una política muy famosa”, confesaba sin más, sin saber que después esto le traería cola en las redes sociales. Eso sí, su confesión no se quedó ahí y detalló cómo fue su intensa historia de amor y pasión, ante la curiosidad de su chico.

Steisy ha preferido protegerse de futuribles demandas y ha querido contarlo todo, pero sin desvelar nombres. Eso sí, sus pistas y confesiones dejan claro de quién podría estar hablando. Un juego que ha dado mucho que hablar en las redes sociales, donde muchos apuntan a una misma dirección, aunque hay varias teorías. A ver si llegáis a la misma determinación al atender los detalles del romance de Steisy con su profesor de peluquería, que ahora sale con un alto cargo de un partido. “No es que sea una política famosa, es que en este momento ella está en el punto de mira no, lo siguiente”, matiza Pablo al saber de quién se trata. Una apreciación que, después, le llega a afirmar que su novia y este misterioso hombre “no tenéis nada que ver, sois muy diferentes”, sentencia.

Las pistas y confesiones de Steisy continúan: “Él intentó ser mi novio, yo le dije que no y a los pocos meses empezó con ella, así que si yo hubiera querido ser su novia ahora mismo él no estaría con ella”, desvela la granadina. Tanto era la pasión de este profesor por la que fuese su alumna de peluquería, que incluso llegó a dejarle las llaves de su casa para que entrase y saliese a su antojo: “Él estuvo detrás de mí muchos meses, incluso me dio las llaves de su piso y estuve viviendo en su piso”, confiesa.

Pero ¿por qué se terminó este romance si él estaba tan interesado en formar una pareja con Steisy? También lo desvela la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Asegura que este hombre decidió poner tierra de por medio y zanjar su relación con ella cuando comenzó su idilio con la “famosa política”. Tan drástica fue este ‘cambio de cartas’, que incluso este misterioso hombre sin nombre le retiró el saludo y la amistad: “Cuando empezó con ella dejó de seguirme, yo creo que la tía se enteraría que él había estado de rollo con una de Telecinco y se cagó por las patas abajo, porque ella es una política muy importante”, mantiene.

Con todas estas pistas que Steisy ha dejado caer, son muchos los usuarios de las redes sociales que hacen sus apuestas. Una “política muy famosa” que sale con un hombre que fue peluquero de profesión hasta el punto de impartir clases de la materia. Tampoco hay muchas parejas en la política actual con estas características. ¿Os atrevéis a realizar vuestra quiniela?