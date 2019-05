2 El monólogo de Serena estuvo acompañado de numerosas fotos de su vida

Enérgica, fiel a sus ademanes milaneses y con un fuerte carácter, al acabar la función Serena comentó: “Estoy cansadísima. La vuelta ha sido dura porque he tenido que luchar mucho para poder hacer la función. Nunca he hecho un monólogo, me lo he escrito y me lo he cascado yo sola y me ha dirigido el fantástico Guido Torlonia”. Mientras su hijo estaba saludando a viejos amigos de la familia, la actriz admitió que “igual en noviembre vuelvo, pero serán también dos días. Yo no puedo trabajar. Estoy jubilada (sonríe). Y antes de marchar, enfatizó: “Ricardo ha sido la mejor obra de mi vida”.

Sorprende que Ricardo no la llame mamá. En todo momento se refería a ella como Serena. Entre ellos hay una química especial, casi de protección. La Vergano ejerce de ‘mamma’ hasta el último momento: “Ricardo, viene qua” (Ricardo, ven aquí).