Sofía Suescun vuelve de Ibiza con Kiko y responde a Gloria Camila

No hay que olvidar que Gloria Camila lanzó un dardito envenenado a Sofía Suescun cuando se enteró de que estaba con Kiko. Han sido unas declaraciones un tanto escuetas, pero contundentes: «Consejos vendo y para mí no tengo», respondía en su última aparición pública. ¿Y por qué no quiere decir nada más? Porque, según ella, «donde la ignorancia habla, la inteligencia calla».

Ahora Sofía Suescun ha querido contestarle, aunque ella ha sido aún más escueta que Gloria Camila: «Pues muy bien…», empieza diciendo la colaboradora de televisión con una sonrisa. Al ser preguntada por cómo contestaría a la hija de Ortega Cano, Sofía dice: «Está muy guapa».