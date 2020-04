5 ¿Porqué crees que existen tan pocas plataformas como estas?

Creo que existen pocas plataformas para esto, porque todavía no se le da el valor y la importancia a esta enfermedad, e incluso no se le trata como tal. La OMS la cataloga como una enfermedad y esta considerada así realmente, la sociedad todavía no la ve igual, y a los adictos se les ve como a unos libertinos y unos fiesteros. Incluso en las propias familias no los entienden, ni eso ni que necesitan tratamiento. Tampoco tenemos las mismas ayudas que existen para otras enfermedades.