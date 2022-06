En el Daily Mail hacen mención a la canción de Shakira que ha visto la luz hace pocos días. ‘Te felicito’ podría guardar mensajes encriptados sobre su relación sentimental y sobre los motivos que habrían dinamitado todo entre ellos. «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes», dice la letra.