La cantante está disfrutando de unos días de vacaciones con su pareja, Piqué, y sus hijos, Milan y Sasha, en las Bahamas, tras un año intenso de trabajo.

Shakira y Gerard Piqué han vuelto a ser protagonistas de la actualidad. La pareja siempre ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano en lo que se refiere a mostrar públicamente su vida personal junto a sus hijos, pero el verano ha hecho que volvamos a saber de ellos. Tras un año intenso de trabajo, la familia al completo tenía organizadas unas vacaciones de ensueño.

El primero en compartir un detalle sobre sus vacaciones fue Piqué. El futbolista no dudó en subir a sus redes sociales, donde cuenta con más de 18,5 millones de seguidores, un ‘selfie’ en compañía de la cantante. Eso sí, no desveló nada sobre el destino, tan solo un «Holiday vibes… #nofilter«. Ambos posaban con una sonrisa en el rostro, ya que después de meses intensos, tocaba descansar.

Después de unos días, ha sido la cantante la que ha desvelado el destino vacacional que ha elegido para recargar pilas. «My boys with friends in the Bahamas. #BlueLagoon» [«Mis hijos con sus amigos en las Bahamas»], ha escrito la cantante junto a una foto en la que aparecen sus hijos con unos amigos en la Isla de la Laguna Azul.

Shakira ha compartido una foto desvelando el destino de vacaciones

El lugar que han elegido para disfrutar de estos días de relax es todo un paraíso. Se trata de la isla privada de Blue Lagoon, en las Bahamas. En la instantánea que ha compartido Shakira, vemos un cielo impresionante desde el barco en el que han pasado una jornada en alta mar. Se pueden apreciar también las impresionantes casa que bordean el agua.

Estas vacaciones de la familia Piqué-Mebarak llegan después de que hayan disfrutado de unos días en el País Vasco. Desde allí, la cantante compartía lo bien que lo han pasado haciendo surf en unas instalaciones de olas artificiales, que se han puesto muy de moda ahora para aprender el deporte. Sus hijos también se apuntaron a este planazo.

El pasado año estuvieron en Las Maldivas

Shakira y Piqué eligen cada año un destino paradisíaco para sus vacaciones familiares de verano. El matrimonio apostó por viajar a Las Maldivas en el mes de agosto del pasado año. Desde allí compartieron los increíbles momentos que pasaron. La familia al completo volaba a un privilegiado enclave situado en pleno océano Índico. Se alojó en un exclusivo resort cinco estrellas donde el lujo estaba completamente garantizado. El complejo residencial contaba con villas equipadas al máximo nivel, cada una con piscina privada, un retiro solo apto para unos pocos privilegiados.

Además, este idílico ‘resort’ vacacional, situado en el atolón sur de Malé, también les ofrecía una oferta gastronómica muy especial con un total de once restaurantes para satisfacer los paladares más selectos. Y es que incluso uno de ellos está situado entre las copas de los árboles, ‘Tree Top’.