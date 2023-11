Shakira admite el fraude fiscal y asume la condena

Tras seis años batallando Shakira ha decidido llegar a un acuerdo. Solo media hora después de entrar al juzgado de Barcelona, la artista ha salido acompañada de su equipo de abogados, quienes le han ayudado a pactar para evitar el juicio y, por supuesto, su entrada en un centro penitenciario. A pesar de que se enfrentaba a una pena de ocho años de cárcel y una multa de 23,5 millones de euros por haber defraudado supuestamente 14,5, su condena es diferente. Vestida con un traje color lila ha sorprendido a todos no solo por el amplio dispositivo de seguridad que se había organizado para blindarla, sino también por los detalles que ha firmado con decisión. Pero ¿qué ha dicho en el escrito que ha llegado a los medios? A continuación te mostramos sus palabras.

El llamativo comunicado de Shakira: "No es triunfo ganar si te roban años de tu vida"

"Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir. Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida", ha dicho Shakira.

Los detalles del acuerdo que ha firmado Shakira

Tras estas declaraciones en las que la artista reconoce su hastío, ha salido a la luz en qué consiste este acuerdo en el que han posadas tantas miradas. En concreto, ha aceptado una pena de tres años de cárcel y una multa de 7,3 millones de euros, una cifra que va aparte de la cuota defraudada que ya abonó en su día. Tras semanas de negociaciones entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat, se ha llegado a un acuerdo firme que le permitirá cerrar este capítulo para siempre. Y es que no cabe posibilidad de recurso, por lo que Shakira puede regresar, si así lo desea, de forma inmediata con su familia a Miami.

Shakira se ha limitado a aceptar de forma muy escueta el delito ante el magistrado José Manuel del Almo, evitando también así ver desfilar a 117 testigos que en su día tuvieron relación directa o indirecta con ella ya sea de forma profesional o personal. Ahora podrá pasar página y evitar polémicas futuras, al menos relacionadas con este asunto. Ha sido a su llegada cuando ha dado los buenos días a los 200 periodistas apostados y ha reconocido lo incómodo que le estaba resultando un día así. "Ahí vamos", admitía con cierta resignación. 29 minutos más tarde reaparecía ante las cámaras, siendo poco después cuando se confirmaba que había reconocido que era residente fiscal y que debía pagar sus impuestos.

Eso no quita que sus problemas legales hayan llegado a su fin. Cabe señalar que la Fiscalía en el año 2018 presentó otra querella por fraude a Hacienda y le reclaman haber defraudado 6 millones de euros "utilizando un entramado de empresas". La Interpol debe notificarle ahora la querella, así como la citación para que declare como investigada.