La colaboradora de televisión ha querido enseñar a todos un detalle que desconocíamos hasta ahora: esta es la prenda de ropa con la que duerme cada noche.

Terelu Campos ha sido la sorpresa de la última entrega de ‘Mark Singer: Adivina quién canta’, el programa de éxito de Antena 3. La colaboradora de televisión se escondía debajo de la cerdita, que dejaba a todos muy sorprendidos. Ninguno se imaginaba que fuera ella la que estaba dentro, ya que habían barajado varios nombres como Bárbara Rey, Carmen Lomana o Rafaella Carrá.

Después de su actuación, Arturo Valls dio la pista física para dar una última oportunidad de acertar a los miembros del jurado. En el plató apareció, entonces, un detalle que desconocíamos de Terelu Campos. Y es que enseñó la prenda de ropa que se pone cada día para irse a dormir: un sexy camisón blanco de seda con encaje.

«En invierno o en verano, siempre duermo con un camisón de seda», declaraba Terelu Campos antes de que se quitara la máscara. Javier Calvo seguía apostando por su primer nombre, Bárbara Rey, Eva Gónzalez apostó por Carmen Lomana, Javier Ambrossi dio un paso más y dijo que se tiraba a la piscina y decía que era un hombre. Incluso daba un nombre: «Es Lorenzo Caprile», aseguraba. Después de varias risas, todos terminaron apostando por Bárbara Rey, algo que por supuesto no se cumplió.

Terelu Campos enseña la prenda con la que duerme cada noche

Y es que la que estaba bajo la máscara era Terelu Campos, que desveló, entre otras cosas, un detalle muy sorprendente sobre su día a día. Y es que aunque haga frío o calor, la colaboradora de televisión siempre se decanta por dormir con un camisón muy sexy y corto para dormir.

Otras pistas que puso muy en duda al jurado de ‘Mask Singer’

Pero no fue la única pista que nos dio Terelu Campos durante su paso por este programa. Estas son todos los detalles que ha dado la colaboradora de televisión para que el jurado intentara averiguar quién era ella: «Odio las dietas y sobre todo las verduras. Una vez las probé y saben a alpiste, a mí dame bien de bellotas. Soy la reina de la pocilga y del glitter. Me llaman majestad y no me falta detalle ni complemento. Como reina que soy, estoy acostumbrada a codearme con la aristocracia y tengo lazos muy cercanos con la realeza española. Esta silueta tan sexi ha protagonizado los sueños de muchos de mis compañeros», ha comentado en algunos programas anteriores.

Y finalizaba sus pistas con estas declaraciones: «Siempre voy perfumando mi mundo con mi perfume favorito. Me han llamado de todo tipo de praderas, incluso las del séptimo arte. Esta rosada y tersa piel necesita que la mimen un poquito. Entre mis planes favoritos hay uno que está en el top 1: esas súper comilonas junto a mis amigos y mi familia. De pequeñita salía de mi charca para ir a mis clases de gimnasia y ballet. Ahora ya no me veo levantando la patita así. Da igual con la fuerza que soplen que nuestra casita de paja nadie la tumba. Cuántas veces he soñado con ser invisible para así poder estar cara a cara frente a ellos».

Su presencia en el programa ha sido toda una sorpresa

Para sorpresa de todos e inesperadamente detrás del disfraz de cerdita se encontraba nada más y nada menos que Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos, que durante los últimos años ha estado vinculada a Telecinco, ha dado un giro sorprendente a su carrera profesional y se ha convertido en una de las máscaras del programa. «Ha sido un gran reto. Cantar ha sido lo de menos, esto consistía en jugar», ha dicho.

Aunque la mayoría de los investigadores aseguraba que era Bárbara Rey la que se encontraba detrás de la máscara, ni mucho menos. Terelu Campos se ha convertido en la reina del programa. De hecho, Vanesa Martín, que estuvo sustituyendo a Malú durante sus problemas de salud, pensó en algún momento en que sería la colaboradora de televisión, aunque el nombre que con más fuerza sonaba era el de la vedette.

Terelu, que ha interpretado un tema mítico «Chas y aparezco a tu lado», ha asegurado que nadie conocía su secreto de participar en este programa: «No lo sabía nadie. Solo mi hermana. Ni mi hija ni mi madre ni nada, que de hecho estaba hasta molesta. Estaba mosqueada«, decía Terelu Campos entre risas. Lo cierto es que la colaboradora de televisión ha asegurado que se lo ha pasado en grande en esta nueva faceta profesional, que ha sorprendido a todos.