Ha sido reportera, presentadora, colaboradora, empresaria y recientemente productora ejecutiva del documental sobre Dolores Vázquez, en Netfflix… Parece que nada se le resiste a Toñi Moreno. Prueba de ello es su próximo proyecto laboral. SEMANA te ofrece en exclusiva a partir de este miércoles la nueva faceta, hasta ahora desconocida, de Toñi Moreno. La presentadora, que actualmente se encuentra trabajando en ‘Cuatro al día’ junto a Joaquín Prat, se prepara para dar el salto como actriz debutando la próxima primavera. La gaditana se encuentra muy emocionada por el nuevo proyecto que tiene entre manos y del que podrás saber todos los detalles en el nuevo número de tu revista favorita.

Toñi Moreno sorprende a todos con su nueva faceta como actriz: ¿cuál es su próximo reto?

En el nuevo número de SEMANA, que puedes encontrar en el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, puedes encontrar todos los detalles del que será el debut de la presentadora como actriz. Y es que la periodista se subirá por primera vez a las tablas la próxima primavera, con una obra de teatro que dirigirá el humorista Manu Sánchez y de la que puedes encontrar más detalles en el interior de tu revista favorita. La periodista está muy ilusionada por esta oportunidad que le está brindando la vida y el humorista. Por este motivo, está muy centrada y pendiente de este proyecto que promete ser uno de los grandes éxitos para Toñi Moreno.

Subirse a los escenarios supone un nuevo reto para Toñi Moreno, ya que no lo había hecho antes. Si bien es cierto que se desenvuelve como pez en el agua sobre los platós de televisión, ahora se enfrenta a este nuevo sueño. Y es que que si de algo sabe es de cumplir sueños y esforzarse por conseguirlos. ¿El más importante? Sin ninguna duda, su hija Lola, nacida en enero de 2020. La periodista nunca escondió sus deseos por ser madre y no ha dudado en compartir con todo aquel que quiera escucharla su experiencia como madre soltera a los 46 años. No ha sido un camino fácil, pero con la niña a punto de cumplir dos añitos, está segura de que es lo más maravilloso que le ha ocurrido en la vida y que todo mereció la pena.

La presentadora sigue los pasos que sus compañeros de profesión

Con esta noticia, Toñi Moreno sigue los pasos de algunos de sus compañeros de Mediaset, como es el caso de Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla. El primero ha sacado a la luz diferentes obras de teatro que le han llevado al éxito; mientras que Paz ahora está inmersa en su primera obra teatral, ‘El humor de mi vida’, que homenajea a su marido fallecido, Antonio Juan Vidal.