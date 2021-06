Soraya Arnelas nos ha recibido en exclusiva en su nueva casa, situada a las afueras de Madrid, y ha posado para la revista SEMANA con su familia.

Soraya Arnelas se encuentra en un momento muy bonito en su vida. A nivel profesional y personal la vida le sonríe, más aún desde que vive en un enclave que cualquiera querría para su día a día. La artista se mudó hace algunos meses con su pareja, Miguel Ángel, y su hija Manuela a una casa situada a más de 50 kilómetros de Madrid, una enorme vivienda ubicada en una zona verde que a la cantante la tiene completamente conquistada. A pesar de que en sus redes sociales ha presumido de algún rincón de la vivienda, ahora en SEMANA podemos ver otras estancias que hasta ahora no habían visto la luz. Además, nos concede una entrevista a fondo en la que nos desvela un auténtico bombazo y es que va a ser madre por segunda vez de una niña a la que ya le tienen su nombre elegido. «Voy a tener otra niña y se llamará Olivia», nos dice a este medio.

En un encuentro muy agradable del que te daremos todos los detalles en nuestro último número, el cual podrás comprar a partir de este miércoles, Soraya confiesa que ha tenido problemas para quedarse embarazada. El camino no ha sido fácil debido al estrés crónico que padece, no obstante, eso nunca ha frenado sus sueños. Soraya Arnelas además ya sabe cómo será su parto y nos lo detalla en nuestra entrevista debido a unos problemas de salud que tuvo durante el primero. Sus planes de ampliar la familia no se han parado en seco al saber que será madre por segunda vez, ya que le encantaría experimentar la maternidad, aunque esta vez siendo madre de un niño. Por ello, si de manera natural no es posible, la pareja se ha planteado adoptar para conseguir ser padres de un pequeño.

Soraya está orgullosa de la familia que ha formado con el padre de sus hijas, por lo que no ha dudado en posar en exclusiva para SEMANA. Un amplio reportaje que podrás ver si adquieres tu revista favorita y que suma para la cantante otro momento bonito en su vida gracias a su exitosa trayectoria como cantante. No es el único proyecto en el que se encuentra inmersa, cabe recordar que hace muy poco presentó su línea de ropa ‘Chochete’, un nombre muy peculiar con el que Soraya Arnelas ha querido triunfar en el plano textil. Aunque el nombre fue muy polémico, la cantante ha logrado que se hable mucho de esta colección, lo que sin duda ha convertido su nombre en viral.

Tras muchos años de trabajo, Soraya Arnelas va cumpliendo todo lo que se propone. Su última adquisición es una casa situada en la sierra de Madrid, la cual están decorando con mucho mimo y paciencia, tal y como podrás ver en el interior de SEMANA. «Siempre he soñado con tener estas vistas y esta casa me lo da. Aquí vamos a crear un hogar», ha dicho la de Extremadura.