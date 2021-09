Sara Carbonero y Kiki Morente están muy felices como pareja. Te mostramos en SEMANA la primera cita pública de ambos en Cádiz.

Sara Carbonero se ha tomado al pie de la letra aquello de ‘año nuevo, vida nueva’. Meses después de confirmar que ella e Iker Casillas se separaban, la periodista ha iniciado una nueva relación con Kiki Morente. La historia de amor va viento en popa, tal y como te contamos en exclusiva en SEMANA, sin embargo, prefieren evitar una imagen juntos. Así lo demuestra la actitud que ambos han mantenido en el último concierto que ofreció Kiki en Cádiz, pues los dos acudieron, pero por separado. Una vez más Sara le volvió a demostrar a su pareja que es su fan más incondicional y que le apoyará en su carrera, prueba de ello, las imágenes que te mostramos en el interior de nuestra revista a partir de este miércoles. En el interior de nuestro último número podrás ver imágenes de Sara en el concierto, ya que fueron varios los asistentes que quisieron tener una fotografía junto a ella, imágenes que terminaron en la Red. Esta cita se convierte en el primer acto público para ellos y en este medio te contamos todos los detalles de una noche inolvidable para Sara y Kiki.

Según ha podido saber SEMANA, Sara Carbonero acudió a la actuación junto a personas muy cercanas a Kiki Morente. La comunicadora ha tenido muy buena acogida en la familia de su chico y están encantados con que él haya elegido a Sara para ilusionarse. Y para muestra un botón, ya que Estrella Morente gritaba hace solo unos días cuando fue preguntada por la pareja «que viva el amor». Los dos se encuentran muy a gusto en pareja y, además, están unidos por la música, una pasión que para ambos es trabajo: él como cantante en un escenario y ella con un programa propio en la radio al que acuden numerosos artistas a los que entrevista. En las fotografías que podrás ver en SEMANA si corres a tu kiosco, descubrirás a Sara vestida con una falda larga verde, una camisa anudada a la cintura y con la única idea de no llamar la atención. No pudo conseguir pasar desapercibida. Tanto que hubo quien se lanzó a pedirle una fotografía antes del concierto como recuerdo, una petición a la que ella por supuesto no se negó.

Sara Carbonero vuelve a tener el corazón ocupado y se vuelve a dejar llevar al lado de alguien que le hace vibrar. No obstante, este no es el único cambio que ha llamado a su puerta. La periodista, dado su éxito en las ondas con su sección ‘Que siga el baile’, estrenará próximamente un programa propio con el mismo contenido. Radio MARCA confía en su buen hacer y le han dado un hueco independiente en la parrilla los jueves a las 3 de la tarde, dejando claro lo contentos que están con su fichaje. Feliz con cada uno de los giros que va experimentando, la toledana está pletórica. Quizás sea muy pronto cuando tanto ella como Kiki Morente vuelvan a dar un paso al frente para gritar al mundo que lo suyo funciona a las mil maravillas. Miran hacia un futuro juntos y disfrutan sobre todo del presente, según nos dijo el propio cantante a SEMANA. «Sara y yo tenemos una amistad muy bonita y nos dejamos llevar (…) Ya se irán viendo las cosas», dijo a esta revista.