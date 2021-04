En plena actualidad, Raquel Mosquera ofrece en SEMANA su versión de los hechos sobre toda la polémica que gira en torno al testimonio de Rocío Carrasco. ¡Corre a por tu ejemplar y conoce todos los detalles de la opinión de la peluquera!

Raquel Mosquera ha vuelto al foco de la noticia después de que Rocío Carrasco hablara de ella en uno de los capítulos de su docuserie, ‘Rocío contar la verdad para seguir viva’, como una persona para la que ella no existe. Como no podía ser de otra manera, la peluquera ha querido defenderse, no solo a través de los medios de comunicación, también en las redes sociales.

Pues bien, mientras se crea un debate en torno a quién tiene razón y quién no en esta polémica relación entre Rocío Carrasco y la que fuera mujer de su padre, Pedro Carrasco, Raquel explica su versión de los hechos. En el nuevo número de SEMANA, ofrecemos su versión de los hechos. Se lo ha contado a esta revista, donde explicaba qué habría hecho su marido si hubiera estado vivo.

«Si Pedro estuviese aquí, la haría recapacitar», declaraba Raquel Mosquera sobre el comportamiento de Rocío Carrasco durante todos estos años en los que se ha mantenido en silencio. Raquel demostró estar muy cansada con la polémica que lleva años sonando en torno a Rocío Carrasco y toda su familia, entre los que se incluye al que fuera su marido, y ella no estaba dispuesta.

Defendió a Pedro Carrasco con el fin de que no se manche más la figura de él. «Es indignante manchar la memoria de una persona fallecida, cuando no se puede defender», apuntaba Raquel Mosquera muy enfadada en SEMANA. En esta ocasión, la peluquera no dudó en definir de una manera dura y tajante a una joven Rocío Carrasco, con la que no siempre se llevó mal.

Una vez fallecido el boxeador, la guerra comenzó entre ellas, ya que, según Rocíito, la peluquera se quedó con un reloj que perteneció a su padre, en vez de devolvérselo a ella. Mientras hace décadas Raquel Mosquera mantuvo que ella se lo pidió porque era un Rolex, la hija de Rocío Jurado mantuvo ante las cámaras que nada más lejos de la realidad. Entre lágrimas, aseguró que solo le movía un valor sentimental, ya que en la parte trasera aparecía la inscripción del día de su boda con ‘La más grande’.

«La Rocío que conocí a sus 14 años era una buena niña. Como tantos otros adolescentes, era caprichosa y casi siempre se salía con la suya. Era: quiero, tengo», empieza explicando Raquel Mosquera sobre el concepto que tuvo de una Rocío adolescente. Y es que Rocío Carrasco parecía tener a su padre a su favor siempre, según apuntaba Raquel: «Aunque su padre hablase muchísimo con ella intentando hacerle ver por qué no podían ser muchas cosas, él tampoco se negaba a antojos, como un anillo de tres aros con tres gemas… En todo caso, su padre no le consentía más de lo razonable, mientras su madre le daba todo lo que ella quería. Así era», decía rotunda.

