Rafael Amargo ha charlado en exclusiva con la revista SEMANA, una entrevista que encontrarás íntegra en tu kiosco a partir de este miércoles.

Desde que Rafael Amargo fuera detenido por tráfico de drogas y organización criminal, se ha convertido en uno de los absolutos protagonistas de la crónica social. El bailaor no se ha escondido y tras ser puesto en libertad, no ha dejado de trabajar en ‘Yerma‘, la obra en la que tiene puesta todas sus ilusiones. Consciente de que genera polémicas y de que muchas de ellas deben de ser aclaradas por él mismo, el coreógrafo ha concedido una entrevista exclusiva a SEMANA que no dejará indiferente a nadie. Sin titubeos ni pelos en la lengua, Rafael Amargo ha charlado con nuestra revista y lo ha hecho a corazón abierto, tal y como podrás comprobar si la adquieres en tu kiosco más cercano. Un encuentro en el que desvela cómo se siente después del momento más difícil de su vida, carga contra María Patiño contra quien anuncia medidas legales y, además, da un detalle muy sorprendente y desconocido sobre Blanca Romero.

Rafael Amargo tiene claro que no se mantendrá callado y no se amilanará ante ninguna guerra. Un comportamiento que le ha llevado a dar grandes titulares en nuestro medio y así lo demuestran algunos la advertencia que el artista le ha lanzado a Patiño. «Esto es una guerra entre ella y yo y ella también tiene un hijo y un marido al que, por cierto, no le va bien», dice Amargo cuando se le pregunta por la periodista. Indignado y molesto por, según él, cómo le ha tratado la presentadora de televisión en ciertos momentos, el granadino desvela en el interior de nuestra revista por qué motivo la vida de Ricardo Rodríguez no va tan bien como algunos podían llegar a imaginar. Datos desconocidos que se suman también a preguntas sobre ‘Sálvame‘, sobre si hay gente que le ha dado la espalda tras su detención, cuál ha sido su mayor error, sobre su pareja Luciana, o incluso sobre Isabel Pantoja y la guerra que mantiene con su hijo. Toda una bomba de relojería que no te puedes perder y es que Rafael Amargo de nuevo ha demostrado que él no tiene temas tabús en su lista.

Además, ha desvelado una dolorosa anécdota a la que acaba de hacer frente. Su familia ha sido y es un pilar fundamental para él, no obstante, para ninguno de ellos es plato de buen gusto lo que ha sucedido desde que la policía le detuviera. Si bien Rafael Amargo suele mostrar públicamente una imagen de fortaleza, en la entrevista que podrás encontrar a partir de este miércoles descubrirás un lado desconocido del artista. Rafael Amargo en estado puro en la revista SEMANA. Además de esta exclusiva tan llamativa, nuestra revista trae otras exclusivas como el cambio que ha dado la vida de Ana Obregón, quien ya ha recuperado algunas de sus costumbres o que Hacienda investigará los últimos años de Pantoja tras las declaraciones de Kiko Rivera, dos informaciones de SEMANA que te detallamos desde hoy.