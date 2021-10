Borja Thyssen y Blanca Cuesta han estado diez meses ocultando a su hija India de los medios, pero la revista SEMANA ha tenido acceso en exclusiva a las primeras fotos de los felices papás con su princesa en brazos

Han pasado diez meses desde que Blanca Cuesta diese a luz a su quinto hijo. La pequeña India llegaba al mundo de manera muy distinta a la que lo hacía el resto de sus hermanos y es que el secretismo ha marcado el nacimiento del quinto vástago de Borja Thyssen. Ahora, diez meses más tarde, la revista SEMANA ha tenido acceso en exclusiva a unas imágenes en las que se puede ver a los felices padres con su pequeña en brazos. Unas instantáneas que encontrarás en el nuevo número de la revista, ya disponible en tu kiosco más cercano, que se han podido realizar aprovechando una visita médica de los padres, que acudían a la consulta del oftalmólogo con su princesa, y que pese a sus intentos de no llamar la atención de los medios finalmente han sido objetivo de las cámaras.

Nada se sabía del embarazo de la artista hasta que ésta celebró su cumpleaños el pasado 18 de septiembre de 2020 y lo hacía presumiendo de una incipiente barriguita. Antes, a pesar de haberse dejado ver durante sus vacaciones, lo cierto es que nadie se había percatado de que estaba ya embarazada, por lo que supuso toda una sorpresa su estado de buena esperanza. Un mes después nacía India y pocos datos trascendieron de su alumbramiento más allá de que tanto la madre como la niña se encontraban en perfectas condiciones físicas. Un dato desprendido tan solo del importante hecho de que abandonaban el hospital para regresar a su domicilio y presentar al retoño a sus cuatro hermanos mayores.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta optaron esta vez por salir del centro médico en el que se habían convertido en padres por quinta vez de manera apresurada y sin hacer parada ante los medios. A diferencia de lo que hicieron con sus cuatro anteriores hijos, la pareja esta vez no quiso presentar oficialmente a su hija ante los reporteros gráficos que se apostaban en las puertas del hospital y no realizaron declaraciones para compartir su felicidad con el mundo. Se impuso el silencio. Tanto, que incluso durante sus vacaciones en el pasado verano no ha habido oportunidad de ver a Borja Thyssen y a Blanca Cuesta con su hija India, como así sí sucedió con sus otros cuatro hijos por aguas de Ibiza y Formentera. No ha sido hasta ahora, diez meses después, cuando por fin se ha podido captar a los padres con la niña en brazos, como así muestra la revista SEMANA en exclusiva en su nuevo número a través de unas imágenes en exclusiva, que podrás ver en las páginas interiores.