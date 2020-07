Algunos de los compañeros de ‘Sálvame’ de Paz Padilla no han dudado en viajar hasta Zahara de los Atunes en Cádiz para apoyar a la presentadorad de televisión en estos duros momentos.

Aunque la mayor parte de los compañeros de Paz Padilla desconocían la enfermedad del marido de la presentadora, otros sí sabían qué le ocurría a Antonio Vidal. El entierro ha tenido lugar este lunes en Zahara de los Atunes, Cádiz, hasta donde se han dirigido algunos de sus compañeros de trabajo, procedentes de Madrid, para estar al lado de la presentadora de televisión en estos duros momentos.

Antonio Vidal fallecía a los 53 años después de luchar contra una dura enfermedad. Paz ha preferido mantener en un discreto seguno plano el estado de salud de su marido. Los restos mortales llegaban a la iglesia de Zahara de los Atunes, Cádiz, hasta donde se han dirigido numerosos familiares y amigos de la familia.

Sus compañeros de ‘Sálvame’ no han dudado en viajar hasta el sur de España para mostrarle su apoyo. Es el caso de David Valldeperas, su novio, Xoan Viqueira, Raúl Prieto y Joaquín Torres, Alberto Díaz y su mujer, Cristina Soria, y el reportero de ‘Sálvame’, José Antonio León, que cubre las noticias de Andalucía.

A pesar de que hemos visto a parte de la cúpula de ‘Sálvame’, hay muchas caras conocidas del programa que no han podido acudir hasta el sur de España para apoyar a Paz Padilla en estos momentos tan delicados. Aún así, la presentadora de televisión ha recibido numerosas muestras de cariño por parte de los colaboradores.

Terelu Campos desconocía que Antonio Vidal estaba enfermo

Terelu Campos no podía evitar emocionarse al hablar del duro golpe que ha recibido Paz Padilla y a la salida de las inmediaciones de Telecinco tras el programa ‘Viva la vida’, compartía el dolor de la presentadora de televisión: «Imaginaros… nunca me lo pude imaginar, porque no sabía que Antonio estaba enfermo», comenzaba diciendo con tristeza.

«Me hubiera gustado haberlo sabido, porque Paz siempre estuvo a mi lado, en los peores momentos de mi vida personal, en la enfermedad, me hubiera gustado que me hubiera usado de bastón si en algún momento me hubiera necesitado», explicaba con rabia la colaboradora de televisión al no saber qué le ocurría a su marido.

A pesar de que le hubiera gustado haberlo sabido para haberla ayudado en los momentos duros, Terelu entiende la decisión de la presentadora: «Ella ha hecho lo que ella consideraba lo mejor para ellos, y eso es lo más importante. Decir que sin lugar a dudas estoy a su lado para lo que ella necesite, estoy en su dolor y estaremos aquí para darle la mano para levantarla».

No tenía la suerte de conocer a Antonio

Terelu no conocía al marido de Paz Padilla, pero es consciente de la historia de amor de la pareja. «Con la que he tenido relación es con Paz, he visto a Antonio en algún momento, pero no hemos tenido ninguna amistad en ese aspecto. Eso no quita para que en algún momento le hayamos tenido una sanísima envidia de ser una pareja que se quería tanto. Veía imágenes de ella, cómo la miraba, el amor limpio, el amor verdadero», declaraba.