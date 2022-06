Este sábado, Rosa Benito y Amador Mohedano protagonizaban un tierno reencuentro en ‘Déjate querer’, tras más de ocho años sin verse. «Si no te llego a conocer, hubiese tenido hijos pero no hubieran sido tan grandes y con tantos principios. Tenemos una familia preciosa, nos hemos equivocado en muchas cosas. Lo único que quiero es verte bien, desear que seas muy feliz», dijo en el programa la colaboradora de televisión. Tras verse, se fundieron en un tierno abrazo y además se dieron un beso que hicieron saltar las alarmas. ¿Han vuelto Rosa Benito y Amador Mohedano? Ella ha sido muy clara en ‘Ya es mediodía’, donde ha dejado más que claro que cada uno tiene caminos separados.

“Él y yo nunca vamos a volver porque hay una parte que ya no nos conocemos… Podemos estar un fin de semana en casa de un hijo mío, pero como pareja, no”, ha comenzado diciendo. “Nosotros tenemos caminos distintos, si me necesita yo voy a estar ahí, pero como pareja no vamos a funcionar nunca”, ha continuado explicando tras darle el sonado beso que ha acaparado decenas de titulares.

Rosa Benito ha desvelado la razón por la que besó a Amador Mohedano

A pesar de que Rosa y Amador han podido acercar posturas, la colaboradora ha desvelado que ha tenido que superar muchas cosas antes de poder aceptar volver a tener una relación cordial: “Para llegar a ese momento, que una tiene seguridad, se le ha ido el odio, el rencor, el dolor… Yo solo tengo para él cariño, es el padre de mis hijos y me da pena perdernos cosas por no estar juntos… para llegar ahí he pasado tantas batallas”, cuenta.

Además, ha querido agradecer tanto al programa como a Toñi Moreno la oportunidad que les ha dado para reconciliarse con Amador Mohedano. “Sí, gracias a Toñi y gracias al programa… Como el pasado no lo puedes cambiar por lo menos quiero cambiar un poquito el futuro y el presente. Es el padre de mis hijos y es lo más bonito que yo he tenido… siempre he dicho que Amador era más importante que mis hijos, era mi ilusión…«, dice. También habla sobre el beso que se dieron una vez que se fundieron en el abrazo tras ocho años sin verse: «El beso que le doy es un beso de cariño, de aquí estoy para lo que quieras, de reconocimiento y de que a partir de ahora, si Dios quiere y la Virgen de Regla, sea todo más bonito”.

No solo ha hablado de Amador Mohedano. También de Rocío Jurado. La colaboradora ha recordado su etapa con la más grande. “Hemos trabajado mucho y eso no se puede olvidar y volvería a esa parte de mi vida… En una vida hay altos y bajos, llantos y risas, hay de todo, pero me gustaría volver a vivir eso”, ha contado.