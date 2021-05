Este jueves saltó la noticia de que Rocío Flores había sido ingresada de urgencia en el hospital: ¿qué le ha pasado a la hija de Rocío Carrasco?

El miércoles se emitió el episodio final de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, donde la protagonista, Rocío Carrasco, habló sin pelos en la lengua de la nula relación que mantiene con su hija, Rocío Flores. Aseguró que no se creyó sus lágrimas en ‘Supervivientes‘, además de que no la reconocía. De hecho, confesó que desde el incidente de la pelea, que supuso un antes y un después en la relación entre madre e hija, ella no la conocía. Tras la emisión del último episodio, este jueves saltaban las alarmas y la preocupación en torno al estado de salud de Rocío Flores. Algunos medios publicaron que había tenido que ser ingresada de urgencia pero, ¿qué es lo que realmente le pasó?

Rocío Flores ha contado la verdad sobre ese ingreso hospitalario

La hija de Antonio David Flores ha querido compartir a través de las redes sociales su preocupación en torno al aluvión de llamadas que ha recibido por parte de su familia y sus amigos. Desde que algunos medios publicaran esta información, el teléfono móvil de Rocío Flores no ha dejado de sonar. «Una cosa cosa, así sin importancia», comienza diciendo visiblemente enfada desde la cama de su casa, que comparte con su novio, Manuel Bedmar.

«Me está llamando toda mi familia, todo el mundo, por Instagram, por todos lados, por Facebook… porque han publicado que estoy ingresada en el hospital de urgencia. Estoy en mi cama. Esta mañana he ido al dermatólogo. De ahí a estar ingresada, hay un abismo», ha seguido explicando a todos sus seguidores, quienes han mostrado su preocupación durante las últimas horas. «Pero bueno, aquí como siempre. En fin», ha sentenciado la hija de Rociíto, muy molesta por este tipo de publicaciones.

No ha terminado de ver la docu serie de su madre

Hace unas semanas, Rocío Flores confesó que llevaba varios episodios sin ver la serie documental que tanto ha dado de que hablar. «Llevo dos o tres semanas que no veo la docuserie, pero sí que me han llegado ciertas cosas. Creo que debería estarle bastante agradecida a Olga Moreno por habernos cuidado», decía hace unas semanas durante una de sus intervenciones en ‘El programa de AR’, espacio en el que colabora. ¿Por qué no ha querido ver el final de la serie?

Durante los primeros episodios, Rocío Flores o no había nacido o era muy pequeñita para recordar lo que su madre estaba contando. Mientras que durante los últimos episodios, Ro (que es como le llama su entorno más cercano) ya era una adolescente y era consciente de los hechos y recuerdos de su madre. Este podría ser uno de los motivos que le llevara a decir no seguir la emisión del documental, protegiéndose así del testimonio de su madre, que es muy diferente al de sus propias vivencias.