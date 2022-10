Este lunes, Olga Moreno se sentaba en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar una vez más de lo enamorada que está de su representante, Agustín Etienne, como ya hiciese antes en la revista SEMANA. Pero también aprovechó la ocasión para arrojar luz sobre su distanciamiento con Rocío Flores precisamente por su nuevo romance y es que parece que la hija de Antonio David Flores no ha recibido con buenos ojos que su madrastra haya rehecho su vida un año y medio después de su separación y que el afortunado dueño de sus desvelos sea el mánager que compartían. “Nuestra relación ahora mismo no se encuentra en el mejor momento”, confesaba Olga Moreno, mientras que reconocía que “se ha enfadado conmigo”.

Además, Ana Rosa Quintana aprovechó el momento para dejar claro que Rocío Flores no había sido despedida como colaboradora, como así habían afirmado otros medios, y que su ausencia se debía a que le había cumplido el contrato y aún estaban negociando las condiciones de su vuelta. ¿Qué hacía Rocío Flores mientras se hablaba de ella en televisión?

Rocío Flores no ha podido ver en directo cómo Olga Moreno daba por ciertos los rumores de su distanciamiento o el hecho de que había plantado a su representante por su romance. Tampoco vio a Ana Rosa Quintana hablar sobre su situación laboral en el programa. ¿Qué hacía mientras tanto? No estaba frente al televisor, como así se apresuró a dejar claro la hija de Rocío Carrasco en sus redes sociales, donde informó a sus seguidores que tenía muchos recados que atender y que se pasaría la mañana “de papeleo”. Por fortuna no se sentía sola en este decisivo día, pues su novio, Manuel Bedmar, estaba con ella ayudándola en sus quehaceres: “Al menos hoy tengo acompañante”, se alegraba la joven mientras presumía de tener a su chico a su lado ahora que su mundo se desmorona. Otra vez.

Rocío Flores no quiere entrar a juzgar públicamente la relación de Olga Moreno con Agustín Etienne, pues no considera que le corresponda. Pero su silencio demuestra que lo que tiene que decir no es lo que la otra parte desearía escuchar. Rocío Flores se sintió traicionada con esta incipiente relación al surgir a sus espaldas, aunque Olga Moreno ha querido dejar claro en todo momento que ella misma le comunicó a su hijastra que estaba enamorada de su representante común y que fue de las primeras en conocer la buena nueva que atesoraba su corazón tras el duro golpe que supuso su separación de Antonio David Flores. “Sé que todo se va a arreglar. Cuando hay cariño todo se arregla”, decía Olga para relajar el ambiente y tender puentes con Rocío que, sin embargo, no ha podido recoger el testigo al no ver la entrevista en directo. ¿Acercarán posiciones cuando pueda acceder a sus conciliadoras palabras?