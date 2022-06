El próximo viernes 17 de junio, Mediaset emitirá en exclusiva en MitelePlus los dos primeros capítulos de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco en el que explicará todos los motivos que le llevaron a separarse de su familia mediática. Aunque le ha costado llegar al punto en el que se encuentra, la hija de Rocío Jurado asegura que está más fuerte que nunca y decidida a mostrar todos los documentos que tirarían por tierra las historias que sus familiares se han encargado de narrar a lo largo de todos estos años.

Ha sido un año muy importante para Rocío Carrasco, quien se muestra fuerte y preparada después del periodo de «reparación y sanación» que le ha supuesto la emisión de la primera parte de su serie documental. En una entrevista previa a los nuevos episodios, la hija de Rocío Jurado insiste en que está «para aclarar lo que no se ha dicho de verdad de mi madre». La empresaria reconoce que los miembros de su familia mediática se ha encargado de decir «muchas barbaridades y mentiras«.

«Han tirado y han pisado el nombre de mi madre, la han insultado, la han devaluado y le han faltado el respeto. Han utilizado el nombre de Rocío Carrasco en vano y la han utilizado a ella. Siguen utilizando a Rocío Jurado», asegura la madre de Rocío Flores y recalca que la segunda parte del documental no está hecho en modo de venganza. «Estoy aquí para contar la verdad y la realidad», asevera. La defensora de la audiencia de ‘Sálvame’ considera que los miembros de su familia mediática se han aprovechado del mal momento por el que estaba pasando y de que «el ser me había arrebatado lo más importante que tenía» y recalca el hecho de que siempre pensaron que iba a estar callada. «Se han pensado que ese silencio iba a ser perpetuo. Ellos no podrían haber hecho lo que han hecho si yo hubiera estado bien», afirma.

Rocío Carrasco cree firmemente que va dejar claro las razones por las que no mantiene ningún tipo de relación con sus tíos y con sus hermanos, aunque sabe que habrá gente que entienda los motivos y otras personas que no. «Mi relación con mi familia la he decidido yo. Soy la que decidió apartarme porque no los quiero al lado. Es una decisión que está tomada, ejecutada y perpetuada en el tiempo», apunta y deja claro que nunca la educaron en el rencor ni en el odio.

Los documentos de Rocío Jurado que ha encontrado

La hija de Rocío Jurado ya no tiene miedo y prueba de ello es que ahora ha tomado la decisión de hablar de todo lo que ha callado en sus años de silencio. En ‘En el nombre de Rocío’, Carrasco mostrará los documentos que se encontró de la artista cuando tuvo que recoger sus cosas tras su fallecimiento. Eso sí, hay algunos que ha preferido no mostrar. «Los documentos que pueden variar el rumbo de la historia me los encuentro. Hay algunos manuscritos que pueden ser comprometidos para algunas personas», comenta. A Rocío Carrasco no le preocupan las consecuencias, solo quiere quedarse tranquila, hacer las cosas como se deben hacer e «intentar que no se le siga tomando el pelo a la gente a mi costa«.