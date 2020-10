La exconcursante de la última edición de ‘Supervivientes’ ha querido sorprender a Olga Moreno, la mujer de su padre, Antonio David Flores, con una fiesta beauty que ha revolucionado las redes. Ella lo ha enseñado desde dentro…

Rocío Flores siempre ha mantenido una relación estupenda con Olga Moreno, la mujer de su padre, Antonio David Flores. La joven lo ha demostrado en más de una ocasión e incluso ha salido en su defensa públicamente cuando ha sentido que su familia estaba siendo atacada. Es tanta la buena sintonía que hay entre ellas que no ha dudado en sorprenderla con motivo de su cumpleaños, que fue en verano.

Justo el día que Olga celebraba su cumpleaños, Rocío Flores estaba en el norte disfrutando de unos días de vacaciones muy merecidos en compañía de amigos y su pareja, Manuel Bedmar. Fue imposible estar con ella, pero no ha dudado en compensarla ahora con el mejor regalo. La joven se ha puesto en contacto con todas sus amigas y las ha reunido en un plan beauty de lo más divertido.

«Familia, como fue el cumpleaños de Olga hace poco y yo no pude estar porque estaba en el norte, le he querido hacer un súper regalo, le he organizado una beauty party. Esto lo subiré después para que ella no lo vea», anunciaba a través de las redes sociales antes de mostrar algunos momentos que vivieron en este planazo.

Rocío Flores le ha organizado una fiesta a Olga por su cumpleaños

Se han dado cita en un centro de belleza, donde le tenían todo preparado. Olga, Rocío y todas sus amigas han podido hacerse algunos tratamientos de belleza como las uñas, un masaje exfoliante en todo el cuerpo para eliminar las células muertas e incluso un baño con envoltura en chocolate.

Rocío Flores no ha dudado en mostrar cómo ha sido. Todas ellas estaban vestidas con unas batas rosas a conjunto. Cuando han llegado, el centro estaba decorado con flores y globos, como es normal en las celebraciones de cumpleaños. Además, le han puesto comida para que disfrutaran de un tapeo mientras tanto.

Han podido comer mientras disfrutaban de sus tratamientos

No ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a Olga, que ha pasado unos meses complicados después de que salieran a la luz algunas de las supuestas infidelidades que podría haber cometido su padre. Rocío Flores ya desmintió todos los testimonios, haciendo un llamamiento para que dejaran de atacar a su familia.

«Quería regalarte algo especial, algo mágico, que pasaras un día con tus amigas de ensueño, que te olvidaras del mundo por un día y te centrases en ti, en disfrutar de ti, porque sí. Porque te lo mereces todo. Gracias de todo corazón por vuestro trabajo y dedicación 💕»,escribía muy feliz por el día tan increíble que habían pasado.