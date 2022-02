Anna Ferrer Padilla celebra este miércoles su cumpleaños. Aunque todavía no ha desvelado de qué forma lo va a celebrar, lo cierto es que ya ha sido sorprendida por sus amigos la pasada noche. Y es que su círculo no dudó en prepararle un pequeño pastel con una velita para que pudiera soplarlas nada más entrar en la nueva edad. Pero le espera un día lleno de sorpresas a la joven.

Una de las primeras que ha recibido ha sido por parte de su madre. Paz Padilla ha querido sorprender a su hija con un ramo de flores, que ha mandado a la casa que Anna comparte ya con su novio, Iván. Es la primera vez que presentadora de televisión felicita a su hija sin que esta viva con ella, por lo que tocaba ser especial.

Un ramo de flores secas, colocadas en un jarrón de cristal. Este regalito ha venido acompañado con una dedicatoria que aunque corta, ha sido de lo más especial. Madre e hija tienen una relación increíble, tanto que no han dudado en abrir un negocio juntas, y se tienen un cariño que lo gritan siempre a los cuatro vientos: «Te quiero mi princesa», le ha escrito Paz a su hija.

Anna Ferrer Padilla recibe un ramo de flores por parte de Paz Padilla

Para Anna el día de su cumpleaños es muy especial. «Me pongo hasta nerviosa, soy una niña pequeña. Tengo la ilusión de una niña pequeña. Me gusta mucho, porque es la excusa de ver a todos mis amigos, es la excusa de salir a cenar, a comer y a celebrar. Es el momento de reflexionar lo que he vivido todos estos años y darme un palmadita en la espalda por todo lo que he conseguido y todo lo que has hecho», comentaba hace unas horas en sus Stories.

Este miércoles no solo ha recibido el regalo de su madre, también la sorpresa de su novio, que le ha preparado el desayuno. No puede estar más feliz por celebrar su cumpleaños con todos sus amigos, con los que se reúne cada año para celebrar este día. Anna Ferrer está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida y no solo va a brindar por el nuevo año, también por por todo lo bueno que le está pasando.

Hace apenas unos meses se mudaba a Madrid centro con su novio. No ha dudado en compartir con sus seguidores el proceso de amueblar la casa, donde está ya más que situada. Además, en cuanto al trabajo, solo puede mostrarse agradecida. Y es que el negocio que tiene junto a su madre va viento en popa. Aunque les ocupa mucho tiempo, madre e hija están felices por el éxito que tiene su marca.

