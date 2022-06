Después de numerosas idas y venidas y tras ocho años sin verse en persona, Rosa Benito y Amador Mohedano han protagonizado un bonito reencuentro en ‘Déjate Querer’. Entre lágrimas, los que fueran marido y mujer han recordado cómo fue su historia de amor y qué pasó para que se apagara la chispa entre ambos. Los dos han puesto las cartas sobre la mesa y han destacado que lo mejor que tienen son sus cuatro hijos. «Tenemos una familia maravillosa», aseguran.

Entre lágrimas y felices por volver a verse, Rosa Benito y Amador Mohedano ha protagonizado un emotivo reencuentro. La colaboradora y el hermano de Rocío Jurado han puesto punto y final a sus desavenencias y han acordado disfrutar de lo mejor que tienen, sus cuatros hijos. En su encuentro, los dos no han parado de lanzarse piropos y han destacado los buenos momentos que han vivido mientras que estaban casados. Además, para sorpresa de todos, la que fuera ganadora de ‘Supervivientes‘ ha revelado que sigue llevando sus alianzas de boda y que cuando las quemó en ‘Sálvame‘ fue una treta.

«Quiero darte las gracias por esos cuatro hijos maravillosos que me diste, por el cariño que siempre hemos tenido. Ojalá pudiéramos por lo menos seguir y que los niños vean que seguimos teniendo buen rollo, buena armonía. Éramos la envidia de la gente que teníamos alrededor nuestra, del cariño que hemos demostrado tantos años con mi hermana Rocío», expresaba Amador Mohedano con los ojos vidriosos. Tras esto, el hermano de Rocío Jurado considera que han sido unos «idiotas» a lo largo de estos últimos años.

Rosa Benito no quiere vivir en el rencor

Por su parte, Rosa Benito tiene muy claro que no quiere vivir en el rencor ni en el dolor. La colaboradora de televisión ha asegurado que ya no le va a dar miedo que le pillen con él por la calle e insiste en que es el momento en el que poder recuperar el tiempo perdido. «Si no te llego a conocer, hubiese tenido hijos pero no hubieran sido tan grandes y con tantos principios. Tenemos una familia preciosa, nos hemos equivocado en muchas cosas. Lo único que quiero es verte bien, desear que seas muy feliz. Hemos sufrido mucho para que todo termine, no he conocido hombre después de él. No quiero, no tengo necesidad», asevera la peluquera. Ambos han dejado pendiente ir a la finca que tiene Amador Mohedano en Chipiona para comer un arroz en familia.

El hermano de Rocío Jurado quiere explicarle a su exmujer que él siempre va a seguir a su lado y quiere que se cuente con él porque está dispuesto a aportar cosas. Además, Rosa Benito ha querido poner en valor el gran trabajo que hizo el padre de sus hijos junto a La Más Grande para así callar todas las criticas sobre la gestión que hizo como manager. Ambos se han fundido en un bonito beso.