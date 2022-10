Este sábado, 8 de octubre, entre nervios y emoción, Carlota Corredera ha regresado a la televisión y se ha puesto al frente de ‘¿Quién es mi padre?‘. Una vuelta a la pequeña pantalla muy esperada por muchos y que ha servido para que la gallega visite los diferentes programas de Telecinco para promocionar su nuevo espacio. Antes de volver a saludar a su audiencia, la periodista se sentaba frente a Emma García y revelaba cómo se habían tomado su marido y su hija su vuelta a la cadena de Fuencarral.

Carlota Corredera tiraba de humor y explicaba cómo se había tomado su hija Alba su vuelta a Telecinco: «Me dijo:’ah, ¿qué vuelves a la tele?’ Como diciéndome… Ya me contarás«. Por otra parte, la gallega también ha querido poner en valor el gran apoyo que le ha brindado su marido, Carlos de la Maza, y el importante papel que ha jugado en todo este tiempo en el que ha estado ausente de la pequeña pantalla.

«Él me sostiene muchísimo. Ha sido un año también complicado para él porque perdió a su madre, pero ha estado todo el tiempo apoyándome, y además hemos disfrutado mucho este tiempo que hemos podido pasar juntos y de la pequeña«, aseguraba la presentadora y hacía hincapié en que esto les ha unido como pareja.

Nunca pensó dejar la televisión

Carlota Corredera ha necesitado tomar un respiro y recargar pilas después de haber estado al frente del debate de la primera parte de la serie documental de Rocío Carrasco. La gallega ha regresado con fuerza a la pequeña pantalla y ha confesado que nunca pensó en dejar el medio. «No voy a mentir, yo he tenido un parón muy privilegiado. Dejé de venir a la tele y dejar de consumir tele. Para nada he pensado en dejar la televisión. He pasado incertidumbre, pero lo normal porque yo rompí con 13 años de vida. No te voy a contar nada que no hayas vivido conmigo», contó en su reaparición en el ‘Deluxe’.

La periodista está feliz e ilusionada por este nuevo proyecto. «Estoy muy contenta. Es verdad quehan sido seis meses de operación detox. Lo decía en serio, no mentía. Ha sido un tiempo de descansar, de desconectar, de estar mucho con la familia. He viajado mucho. He estado mucho con mi niña y con mi marido. Han sido meses muy chulos», contaba a SEMANA hace unos días.