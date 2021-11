Paz Padilla está de viaje por Egipto junto a su hija, Anna Ferrer Padilla, y un grupo de amigas. Con ellas compartía en pleno descanso después de hacer turismo que había sido elegida para ser presentadora de televisión encargada de dar Las Campanadas junto a Carlos Sobera, otro rostro conocido de Mediaset. Lo harán en Telecinco y para Paz ha sido una gran noticia.

En medio de la felicidad que ha vivido estos últimos días por la gran noticia laboral que ha recibido, Paz ha seguido inmersa en su viaje por Egipto. No ha parado de compartir instantáneas de todo lo que está viendo y los ratitos tan agradables que está pasando con su hija y sus amigas. Gracias a estas publicaciones hemos podido ver que tiene el dedo pequeño de uno de sus pies deforme.

Se trata de una clinodactilia, el término que se usa para nombrar a los dedos torcidos o desviados. Es una deformación de uno o varios dedos con una desviación anómala respecto a los otros dedos. Este tipo de deformación no causa ningún tipo de dolor normalmente y es algo más estético. De hecho, es lo que le ocurre a Paz Padilla, que tiene un solo dedo afectado y lo hemos podido ver en sus fotos del viaje a Egipto.

Paz Padilla no esconde su malformación en su pie

De este «problema» no había hablado nunca Paz Padilla. De hecho, la hemos visto en innumerables ocasiones en la playa y no nos habíamos dado cuenta de esto. Sin embargo, en Egipto ha lucido ropa de verano, que ha combinado por supuesto con sandalias. Es ahí donde hemos podido comprobar que tiene una malformación en el dedo pequeño de su pie izquierdo.

De ello se han dado cuenta también algunos seguidores, que han tratado el tema con humor. «¿Qué le pasa a tu dedo meñique? 😂😂😂😂», «Jajajajaja el dedo de paz pidiendo auxilio 😂😂😂», «El dedo pide socorroooo», «Solo puedo ver el meñique!!!», «Los dedos de los pies….queriendo escapar», han escrito algunos.

Ella ha preferido no hacer mención a esto. Pero está claro que no tiene ningún complejo, ya que durante este viaje ha compartido varias fotos de ella en cuerpo entero y enseñando sus pies y no trata de esconderlo en ningún momento. Paz Padilla puede convivir totalmente con este dedo torcido, que no le impide ni siquiera ponerse los zapatos que le gustan ni hacer deporte, una afición que le apasiona.

No esconde su dedo y lo muestra sin ningún tipo de complejos

Amante de las buenas aventuras, y más si son en familia, Paz Padilla ha hecho las maletas para recorrer uno de los destinos más espectaculares del planeta. La presentadora se encuentra en Egipto junto a su hija, Anna Ferrer. Un viaje del que está haciendo partícipes a sus seguidores en redes dejando constancia de todos sus movimientos. Desde la capital de los faraones, Luxor, nos acercaba algunas de las maravillas del lugar.

Un viaje que madre e hija están realizando con un buen amigo, el ilustrador Xoan Viqueira, también con el equipo de su firma de bolsos. Una estancia que está contando con todos los ingredientes para que se convierta en inolvidable. Crucero por el Nilo, visita al interior de las pirámides, descubrir de cerca El Cairo, el templo Abu Simbel, el esplendor de las ruinas de Karnak, son solo algunos de los rincones ineludibles en los que han recalado. Por supuesto, ha habido tiempo para degustar la mejor gastronomía local.