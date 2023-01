Tras varios problemas para poder entrar a los Estados Unidos, por fin hay fecha para la gira ‘Enamórate’ de Isabel Pantoja. Será el próximo mes de febrero cuando arranque su gira de conciertos por Latinoamérica siendo su primera parada Miami. Por fin la tonadillera tiene el visado que le permite entrar en el país, ya que tuvo que aplazar su gira debido al retraso del mismo. Sin embargo, ya está todo listo. A pesar de la feliz noticia, la artista se ha visto envuelta, de nuevo, en otra polémica: las supuestas exigencias que habría pedido para subirse al escenario. Además de un suculento caché, habría mostrado su lado más caprichoso, algo que se ha encargado de desmentir el representante de artistas, Eduardo Guervos, quien es el promotor de su gira por Latinoamérica.

Vídeo: Europa Press

Eduardo Guervos ha querido salir en defensa de la tonadillera, desmintiendo así toda información que la señale como una artista exigente. Tal y como se puede ver en este vídeo, el promotor de Isabel Pantoja desmiente que ella tenga unas exigencias desorbitadas para sus conciertos. Todo lo contrario. «Es de las artistas que menos exige, no son caprichos que no se puedan hacer», asegura. Además, defiende que el caché es proporcional a la gran cantidad de admiradores que tiene: «El caché es el que el artista vale, lo que la gente que mete. Si tu metes mucha gente, ganas dinero. Si no metes gente, el artista puede ser muy caro o muy barato, depende del público que lleves», ha dicho.

Agustín Pantoja acompañará a Isabel Pantoja durante su próxima gira

Tal y como ha venido ocurriendo en la gran parte de la carrera musical de la artista, Agustín Pantoja estará al frente de la imagen de la artista. Ha confirmado Eduardo Guervos que estará presente en su nueva gira: «Sí, sí. Es el responsable de su hermana», dice. Además, desmiente también todo lo que se dice de que es muy complicado trabajar con él: «Todo se ha hecho con Agustín y ya te digo que no tengo ninguna queja, al revés, siempre ha estado a disposición y ha colaborado», asegura. Confirma que la última palabra siempre la tiene la cantante: «No, no. Ahí las decisiones son de Isabel, para lo bueno y para lo malo. Ella lo supervisa todo«, dice haciendo hincapié en esta información.

Otro de los temas que han generado mucha polémica y muchas críticas sería el precio de las entradas para sus próximos conciertos. Sin embargo, el promotor de Isabel Pantoja ha querido aclarar qué ocurre con los tickets de su gira: «El precio es como todo, tú vas a ver a Maluma al pabellón de deportes o vas a ver a Elton John y hay entradas de trescientos euros y entradas de cuarenta. Ella es igual«, confirma. Lo que también ha querido asegurar es que la tonadillera no puede estar más feliz por volver a los escenarios: «Muy contenta y con muchas ganas».

Se han dado a conocer las nuevas fechas de los conciertos de Isabel Pantoja. Arrancará la gira en Miami el 10 de febrero en el James L. Knight Center. Un concierto al que le seguirá un segundo que se realizará al día siguiente en el mismo lugar. Nueva York es la siguiente parada de la artista donde actuará el 17 de febrero en el Teatro United Palace. Luego viajará a Los Ángeles donde se reencontrará con su público el 19 de febrero en el Teatro Microsoft. El tour se cierra en Puerto Rico, el 26 de febrero, en el Coliseo de Puerto Rico.