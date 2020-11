La colaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido que acudir a urgencias durante la madrugada para resolver un problema que tenía en el talón del pie que tuvo que operarse.

Anabel Pantoja no está pasando su mejor momento personal. En medio de la polémica entre su primo, Kiko Rivera, y su tía, Isabel Pantoja, -que le está afectando mucho por la gran relación que tiene con ambos-, la colaboradora de televisión sufrió una caída mientras hacía surf que le obligó a pasar por el quirófano. Esto le obliga, además, a permanecer en reposo durante semanas.

Pues bien, cuando parecía que todo iba viento en popa, Anabel Pantoja ya está notando las consecuencias de no poderse mover. Y es que después de notar dolor, se acercó hasta su médico para que viera qué estaba ocurriendo. Finalmente se le está creando una úlcera muy dolorosa en el talón que es necesario curar para que no vaya a más. Después de la cura, la joven se fue a casa.

Mientras veía a su tía en ‘Idol Kids’, Anabel notaba que no podía mover los dedos de los pies, lo que hizo que se preocupara mucho. En compañía de su pareja, Omar Sánchez, cogía el coche y se iba durante la madrugada del lunes al martes a Urgencias para ver qué estaba ocurriendo.

Anabel Pantoja está sufriendo las consecuencias de llevar escayola

No poder mover los dedos ha hecho que se acerque hasta Urgencias para mitigar el dolor y bajar la hinchazón. A juzgar por el gesto que hace en la foto, Anabel Pantoja está muy desesperada. Poco después de compartir esta imagen, la colaboradora de ‘Sálvame’ desvelaba qué había ocurrido: «Ya he salido. No ha pasado nada grave, solo que las punzadas de la herida de atrás y la presión no me dejaba mover los dedos, estaban súper hinchados», decía desesperada desde el hospital.

Así contaba la sobrina de Isabel Pantoja qué había pasado

Durante la mañana del lunes, Anabel Pantoja mostraba cómo tenía el pie al quitarle la escayola. Además, no dudó en compartir cómo tenía el talón, donde se apreciaba una ampolla que podría derivar en un problema de salud mayor. El no poder moverse empieza ya a hacer estragos.

«Hoy vine al hospital porque casi me sale una úlcera en el talón. Aquí tenéis mi precioso pie y el principio de úlcera. Gracias a acudir hoy al médico, no llegó a abrirse. Todo va viento en popa, tres semanas más», desvelaba unas horas antes de verse en la obligación de acudir al hospital para calmar el dolor y las molestias.

Mostró la gran herida que tiene en el pie

Hace unos días le quitaron la venda que cubría su pierna para ver cómo evolucionaba la herida. Anabel Pantoja no ha dudado en grabar el momentazo. Vemos su pierna muy hinchada, su drenaje y la brecha que han tenido que hacerle tras colocarle la placa y los cinco tornillos. Han sido necesarias 10 grapas para cerrar la herida.