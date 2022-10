Muy amable con la prensa, así hemos visto a Laura Ponte saliendo del madrileño hospital de La Paz tras someterse a un trasplante ocular. La modelo se ha mostrado satisfecha con el resultado: «Ha ido fenomenal». Arropada por su madre, ha manifestado que ahora necesita mucha tranquilidad para recuperarse por completo. ¡Dale al play y escucha sus declaraciones!

Algo aturdida aún por la operación, Laura Ponte ha reconocido estar «super contenta» y que ahora debe descansar y coger fuerzas en su hogar. El próximo lunes tiene una nueva cita médica para una revisión. La exmujer de Beltrán Gómez-Acebo sufrió un accidente el pasado mes de junio a consecuencia del cual perdió la visión de su ojo izquierdo. Este pasado viernes, se sometía a un trasplante ocular, y 24 horas después abandonaba el hospital muy satisfecha con el resultado.

La entereza de Laura Ponte

Durante los últimos meses, la modelo ha mostrado mucha fortaleza intentando quitar hierro al asunto. «No es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno, dentro de lo que cabe… hay cosas mucho peores, de verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene muy bien», afirmó recientemente. Antes de entrar en el quirófano aseguró sentirse bien, también muy esperanzada por los posibles resultados. «Estoy en las mejores manos, y super tranquila (…) Primero hubo una operación para salvar el agujero que se me hizo en la córnea, luego el trasplante, que es lo que estoy esperando. Y si todo va bien, que ojalá, recuperaré la visión», señalaba en declaraciones a ‘Jaleos’.