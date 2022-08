Este martes, Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a todos al anunciar que ha tenido que ser ingresado en un hospital durante sus vacaciones en Perú. Allí sufrió un severo mal de altura, lo que provocó que tuviera que necesitar ser trasladado en silla de ruedas y respirar con ayuda de una bombona de oxígeno. Para tranquilizar a sus compañeros y seguidores, el presentador ha intervenido en directo en ‘‘Sálvame’ para aclarar que está bien, a pesar del susto que se ha llevado. «Me siento bien», ha dicho. «¿Has visto?», continuaba diciendo, incrédulo aún ante lo que le ha sucedido. «Esta semana no la computo como vacaciones… Llegué un lunes a Lima, estuve en Arequipa. La primera noche me empecé a encontrar mal. La segunda noche, cuando me desperté, me costaba la vida caminar. Llegamos al hotel, no pude llegar a mi habitación. Comí, me metí en la cama a las cuatro de la tarde hasta por la mañana del día siguiente. No podía con mi vida. Vino un médico y decidieron ingresarme».

«Llegas tan desestabilizado al hospital que para ponerte la vía y las analíticas las venas están tan colapsadas que no te sale ni sangre», ha contado. A pesar de su paso por un hospital, se ha tomado este contratiempo con mucha filosofía. «Es una cosa que puede pasar. Estaban las preocupaciones lógicas, pero tenían todo organizado. Lo tienen todo preparado, la atención ha sido exquisita. Te sientes seguro en todo momento. Voy a seguir con el viaje, estoy encantado. El país me está pareciendo maravilloso».

«Esta es una de las cosas que no puedes cambiar», cuenta Jorge Javier

«He visto volar cóndores, arequipas. He visto cosas maravillosas. Te das cuenta de lo que significa llegar al Machu Picchu. No es cosa fácil. Hay que coger un tren, luego un bus… Esto que no eche para nadie atrás que quiera hacer el viaje. Esto es algo que te puede pasar», insistía en su intervención telefónica en ‘Sálvame’. «Esta es una de las cosas que no puedes cambiar: la aceptación. Lo aceptas y punto».

Fue en sus redes sociales donde Jorge Javier reveló su ingreso hospitalario durante su estancia en Perú. «Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más», ha arrancado diciendo en su perfil de Instagram. «Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué sé yo! Una fiesta».

«Tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma», dice Jorge Javier Vázquez

En su post, el presentador narra con todo lujo de detalles cómo ha sido su paso por un centro sanitario: «La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxígeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana». En su post concluye: «Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros pero como era puente cerraron antes. P.D.: Me quedan por coger varios vuelos en este viaje. ¿Algún mensaje en especial para vuestros seres queridos? Recordad que os llevo en mi corazón».