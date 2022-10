Carla Vigo está pasando por una de las etapas más complicadas de su vida después de romper con su novio, tal y como ha publicado en exclusiva SEMANA. Después de un año y medio enamorada de Álvaro Uceda, la sobrina de la Reina Letizia ha decidido dejar a su novio y abandonar el domicilio en el que convivían. A pesar del mal momento que atraviesa, la joven no ha dudado en celebrar su cumpleaños este pasado jueves en Madrid en compañía de amigos.

La hija de Érika Ortiz no ha dudado en confirmar la noticia de que ha puesto fin a su noviazgo con Álvaro Uceda. «Me da pena, pero son cosas que pasan. Yo no lo quería decir en ningún sitio, ni nada. Estoy muy triste y es una ruptura definitiva. No me sentía bien conmigo misma y si no te sientes bien no puedes estar bien con nadie. Lo sigo queriendo», ha declarado rotunda sobre el momento en el que se encuentra.

Durante este día tan especial para ella ha recibido la felicitación de su tía. La Reina Letizia le ha deseado lo mejor en este día: «Mi tía me ha felicitado y me gusta. Es una gran tía. Está pendiente de mí, que se entere la gente, que sí lo está. No es que me duela que lo cuestiones, tampoco saben qué pasa. Dicen: ‘Es que no se ocupan de ti’, pero si no me has visto en mi vida, no me conocen, no lo entiendo muy bien», dice rotunda con el objetivo de que dejen de comentar aspectos de su vida que desconocen.