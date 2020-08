Asdrúbal tiene problemas con la justicia y ha estado arrestado en varias ocasiones. ‘Sálvame’ ha hablado con él y ha dado sus primeras declaraciones.

Durante tres minutos un periodista de Miami llamado Álex Rodríguez ha podido charlar con Asdrúbal, tiempo que, por cierto, ha dado para mucho. Después de que este jueves saltara el bombazo en ‘Sálvame‘ del supuesto entuerto judicial en el que se encuentra el cubano, este reportero ha mantenido una conversación con él para saber cómo está tras convertirse en el foco de atención. Después de que se comentara que había tenido lugar un juicio rápido y de que estaba en libertad condicional, se ha dado un dato que ponía los pelos de punta de la audiencia. «Si no cumple tendrá que pasar el resto de sus días en la cárcel», aclaraban. «Está enterado de todo lo que se ha dicho. Está triste y enfadado», añadía.

A última hora de este viernes ha desvelado en este espacio todos los datos a los que ha podido acceder antes y después de esta llamada telefónica. El periodista ha comentado que los próximos 3 años de Asdrúbal son decisivos, pues le han impuesto una probatoria: «Durante los tres años próximos estará de prueba y no podrá cometer ningún delito». De ser así, la situación del ex de Bibiana Fernández se podría complicar y mucho en Estados Unidos.

«Ha llegado a un acuerdo para quedar en libertad. Se acordaron 14 puntos. Se tiene que presentar ante un oficial, entiendo que cada 15 días, pagar 14 dólares mensuales durante los próximos tres años, no puede poseer arma de fuego, no puede relacionarse con nadie que cometa delitos, no puede consumir drogas, tiene que trabajar en una ocupación legal y, además, deberá de ser sincero con el tribunal. Tendrá que hacerse una prueba de ADN y pruebas toxicológicas cuando lo estime el Tribunal y tendrá que pagarlos, él, no podrá tener contacto con su víctima y tendrá que pagar las costas judiciales de todo este proceso. No se sabe quién es esa víctima…Se tiene que hacer una fotografía para ver cómo evoluciona estos meses», ha comentado el periodista. «Si incumple alguno de estos puntos inmediatamente va a la cárcel», ha añadido.

Poco después se ha relatado la conversación que ha mantenido Álex Rodríguez con Asdrúbal. «Me ha dicho que no tenía nada que decir, estaba muy nervioso…me dijo que si es verdad que trabaja en un parking que vengan las cámaras y le graben. Parecía que estaba trabajando, me ha dicho que no va a entrar en ninguna polémica…no va a comentar ninguna información», ha dicho el periodista. No obstante, en los próximos días esperan poder realizarle una entrevista en primera persona.

Los datos que vieron la luz este jueves

Ha sido un día antes, concretamente este jueves, cuando Asdrúbal acaparaba toda la atención en medios de comunicación debido a sus posibles arrestos. «Tiene varias causas pendientes con la justicia. Robo sin armas, hurto, vandalismo, conducir sin permiso…Pesa sobre él una fianza de miles de dólares. No lleva la vida que nos contaba que llevaba en Miami» , comenzaban diciendo este jueves en ‘Sálvame‘. Entonces, no habían revelado el nombre todavía de este famoso que hace cuatro años visitó el programa y que hace algunos días regresó a los medios. Después de que él dijera que estaba contento y que estaba feliz mientras veía crecer a sus hijos, ha visto la luz una fotografía de él en la actualidad.

Kiko Hernández desde el principio del programa comentaba que el actual aspecto de este famoso era asombroso. De hecho, todos los colaboradores se asomaban a ver la imagen de él y ninguno de ellos daba crédito. Su nuevo físico, según el periodista Omar Suárez, se debe a una vida descontrolada, pero lo cierto es que su rostro nada tiene que ver con la belleza que lucía años atrás. «Cuando me envían esta fotografía pienso que se ha hecho con una aplicación de Photoshop, pero el equipo experto del programa ha comprobado que toda esta información es cierta, en persona está mucho peor…envejecido, por una vida llena de excesos», comentaba.

Según han revelado en ‘Sálvame’, habría estado detenido hasta en cuatro ocasiones y en este momento se encontraría a la espera de juicio. Informaciones que han caído como un jarro de agua fría en la audiencia, pues llevaba un tiempo desaparecido y alejado de los medios de comunicación. No obstante, no ha sido el único dato que han aportado sobre su nueva vida. Aunque él aseguraba que se dedicaba a la decoración, en ‘Sálvame’ afirman que no es así, según les comenta un confidente. En vez de decorador trabajaría en un local como vigilante de un parking: “Los clientes empezaron a quejarse y lo llevaron a lavar los baños”.