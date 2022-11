Marta López y Kiko Matamoros ha iniciado una nueva vida en Dubái. La pareja ya está instalada allí y está haciéndose poco a poco con el nuevo país al que se han ido a vivir. Aunque es una mudanza para un mes, ambos están muy ilusionados con esta nueva etapa. Unas horas después de aterrizar, la modelo ha sido la encargada de compartir la primera foto de ambos en Dubái y es la que marca la nueva etapa que van a vivir juntos.

Llevan apenas unos días instalados allí pero las últimas horas han dado para mucho. Marta López ha sido la encargada de compartir la primera imagen de ambos en el nuevo país. Después de que la modelo pasara un día de lo más intenso de trabajo, con muchas visitas a agencias, esta se ha reunido con su pareja para pasar la tarde juntos. Y lo han disfrutado al máximo.

La pareja ha pasado la tarde juntos en un barco

Para la ocasión, la pareja no ha dudado en hacer un paseo en barco, desde donde se han hecho la instantánea. Por sus caras, Marta y Kiko están disfrutando mucho los primeros días en Dubái. «Kiko, te amo», le escribe ella en la foto en la que los vemos sonriendo mientras se abrazan a pocos minutos de ver el atardecer desde la embarcación.

Unas horas antes, Marta, que es muy activa en las redes sociales, ha mostrado todo lo que ha hecho. La modelo le han surgido varias oportunidades profesionales en este país y eso le ha llevado a tomar la decisión de instalarse allí durante un mes. Ha empezado ya de la manera más intensa y ya ha visitado algunas agencias de modelos, que le han hecho las primeras fotos para ver en qué trabajos podría encajar.

Marta López ha visitado ya algunas agencias de modelos

Una semana de cambios para Marta López y Kiko Matamoros. Hace unas semanas compartía con orgullo (y ante la sorpresa de todos) que se iba a mudar a Dubái junto al colaborador de televisión. Hace apenas unos días, la modelo compartía que había tenido que viajar hasta allí para preparar unos papeles y también para preparar su piso, en el que ha empezado a vivir ya con Kiko: «Tuve que ir a Dubái y fueron dos días de papeleo», reconocía Marta emocionada.

Después de unos días sola en el país, Marta López volvía a Madrid para retomar su agenda en España. «Y vuelta a Madrid hoy», decía desde el avión que le llevó de vuelta a casa. Y desveló, además, que esta misma semana volvía a coger un avión, pero ya junto a Kiko: «Y de vuelta a Madrid para volver a irme esta semana ya con mi amor», decía revelando que en apenas unos días estarán rumbo a Dubái, pero juntos.

Un viaje que aprovechó al máximo

Pero el papeleo no ha sido lo único que le llevó a Dubái. Aprovechando que tenía que viajar hasta allí, Marta se llevó varias maletas para empezar a llevar ropa y colocarla ya en los armarios: «De paso aproveché para dejar ya ropa en el piso, así no teníamos que llevarnos cuatro maletas», decía emocionada.

Va a ser un mes intenso para Marta, que se instalará con Kiko en Dubái durante un mes: «Estoy muy nerviosa y a la vez emocionada de vivir esta experiencia contigo Kiko. Te adoro. Este fin de semana he tenido que ir yo sola porque él trabajaba y no sabéis cómo lo he echado de menos. Qué bonito es querer así y qué suerte tengo», decíacon nerviosismo.