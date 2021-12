Este lunes hace exactamente 19 meses que fallecía Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Después de dos años de incansable lucha contra el cáncer, el joven moría en plena pandemia del coronavirus. La actriz no ha olvidado dedicarle una publicación en sus redes sociales casi a diario. Y cuando se trata de una fecha tan señalada, todavía con más razón.

Ana Obregón acaba de compartir un preocupante mensaje en sus redes sociales, acompañado, como no podía ser de otra manera, de unas imágenes de madre e hijo: «𝓐𝓵𝓮𝓼𝓼 🖤 Duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, es solamente una palabra: «MAMÁ». Y duele demasiado no poder volver a pronunciar lo más bonito que ha salido de mi boca , es también una sola palabra: «HIJO», ha empezado diciendo.

La actriz ha continuado ha querido destacar que el amor de un hijo es el más increíble que ha sentido nunca: «Porque así como el único amor que no termina nunca es el que siente una madre por su hijo, el único dolor que jamás desaparece es el de una madre cuando tiene que decir adiós a su hijo para siempre. Mi vida: Hasta que volvamos a encontrarnos que espero que sea muy pronto, voy a seguir fingiendo que estoy viva.

Por tu lección de vida. Por ti… #19mesessinti #hijo #alessforever 💔⭐️».

Ana Obregón preocupa con el mensaje homenaje a su hijo

Alessandro Lequio, que atraviesa el mismo momento que la actriz, no ha dudado en comentar en la publicación de Ana Obregón. Haciendo gala de su discreción, el colaborador de televisión ha reafirmado las palabras de la actriz con dos emoticonos en forma de corazón: «💜💛«.

Prometen ser unas navidades duras para Ana Obregón, que volverá a estar presente en la Puerta del Sol para dar las Campanadas en TVE junto a Anne Igartiburu. Para superar el duelo en el que sigue inmersa por la muerte de su hijo, la actriz ha optado por centrarse en el trabajo. Aunque ha asegurado que no celebrará la Navidad, Ana sí ha querido grabar los especiales para la cadena. Esto le ha dado la vida y no ha dudado en reconocerlo.

Como acostumbra a hacer desde que falleció su hijo, Ana no deja de compartir imágenes de él junto a reflexiones que demuestran claramente cómo está viviendo su duelo. Hace unos días volvía a dar un consejo, de esos que se han convertido en habituales en ella: «Nunca olvides cuidar a las personas que quieres, por si algún día no puedes tocarlas y tienes que imaginártelas para seguir viviendo. Y créeme, vivir así, aunque finjas lo contrario, no es vivir. Feliz tarde de domingo a tod@s».