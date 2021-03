La pareja de Kiko Matamoros ha vuelto a pronunciarse por todas las críticas que recibe e incluso se ha atrevido a hacer una petición, no solo a haters, también a sus fans más fieles.

Una vez más, Marta López da un golpe en la mesa y dice «basta ya» en las redes sociales. Es una de las ‘influencers’ más criticadas en estas plataformas y ha tenido que salir en más de una ocasión para defenderse a sí misma. Desde que sale con Kiko Matamoros, la modelo ha aumentado su número de seguidores de manera exponencial. Cuenta ya con más de 249.000 seguidores y con ellos comparte cada detalle de su vida personal y profesional.

Pues bien, el hecho de ser tan activa le ha jugado alguna que otra mala pasada. Ser tan seguida no solo le permite recibir mensajes bonitos, también hace que tenga que leer críticas muy duras. Aunque la mayoría de las veces prefiere hacer oídos sordos, hay veces que Marta López no puede tolerar ciertos ataques.

Esto le ha llevado ahora a lanzar una petición a través de su Instagram: «También quería decir una cosa. Soy consciente de que soy un personaje público y que tengo detractores y defensores. Pero me gustaría que tanto si no te gusto y lo quieres manifestar públicamente en mis posts, como si te encanto y lo quieres poner, que lo hagas con respeto», empieza diciendo Marta López.

Marta López ha querido hacer una petición a todos sus seguidores

Pero no se ha quedado ahí la cosa. La modelo ha seguido mostrando su disgusto al leer tantos mensajes malos en sus publicaciones: «No me gusta que quienes son defensores o defensoras mías insulten a personas que me insultan… porque así no vamos a ningún lado. Yo elimino comentarios que son irrespetuosos o muy desagradables, pero eliminaré también los que defendiéndome insultan. Así que como solución rápida podríamos no insultarme ni insultaros», sigue detallando como llamamiento.

Y propone una solución. «También os digo que no os parezca raro que haya gente que me defiende de manera acérrima, porque hay mucha más gente que me ataca de la misma manera. Pero repito, puedes ser un hater pro y un defensor pro y NO INSULTAR y NO FALTAR AL RESPETO, ni a mí ni a los que me lo faltan, porque os ponéis a su nivel. Muchas gracias», termina diciendo rotunda.

Que sus haters no insulten, pero sus fans más fieles, tampoco

No es la primera vez que hace este tipo de peticiones. Son muchas las ocasiones en las que Marta López ha denunciado públicamente un sinfín de críticas que ha recibido a través de sus redes sociales. Y no solo por la diferencia de edad que hay entre ella y su pareja, también por su físico. Desde que saltara a la fama por su relación con el colaborador de ‘Sálvame’ ha tenido que enfrentar a muchos comentarios negativos tanto públicamente a través de comentarios en sus publicaciones como a través de mensajes privados que le llegan a su cuenta de Instagram.