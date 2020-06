María Patiño se ha convertido ya en toda una ‘influencer’. Con más de 428.000 seguidores en Insatgram, la presentadora de televisión no duda en ser muy activa en las redes sociales y mostrar aspectos de su vida que desconocemos. Aunque es una de las caras conocidas de Mediaset, María siempre se ha decantado por no tratar temas de su vida personal en los platós de televisión. Gracias a estas plataformas, hemos conocidos cosas de ella que no sabíamos.

Pues bien, entre la cantidad de Stories que suele compartir en las redes sociales, María Patiño hay veces que nos deja muy sorprendidos. Es lo que ha pasado hace unas horas cuando compartió una imagen en la que ella misma aparece tirada en el suelo de la terraza de su casa junto a su perrito.

No entendemos qué le ha llevado a subir una instantánea de ese tipo. Sobre césped artificial, María aparece con los ojos cerrados, posiblemente pensando en todos los momentos vividos. A su lado, su perrito, con el que pasa la mayor parte del tiempo cuando está en casa, que no es mucho.

¿Qué ha llevado a María Patiño a compartir esta foto?

La foto se ha convertido en la más extraña que ha compartido la presentadora hasta la fecha. Llama mucho la atención que tanto ella como el perrito aparecen con los ojos cerrados. Parece que estaban tan relajados que han terminado durmiéndose sobre el césped artificial de la casa.

Hay que recordar que María Patiño ha estado yendo al plató de ‘Sálvame’ prácticamente todos los días durante el confinamiento. Además, tiene que estar presente cada sábado en el ‘Deluxe’ y todos los fines de semana en ‘Socialité’. Pero cuando está en casa, aprovecha el tiempo al máximo para descansar y desconectar.

El que también está junto a ella en estos ratitos de descanso es su pareja, Ricardo Rodríguez, que parece haber sido el encargado de fotografiar este momento que podría haber sido muy tierno para él. Aunque no comparte muchos momentos junto al actor, María Patiño y Ricardo ya llevan mucho tiempo juntos. Dieron un paso más en su relación el pasado verano cuando se casaron en Sri Lanka.

Objeto de críticas en las redes

No es la única foto que ha compartido María Patiño recientemente que ha sido objeto de críticas. La presentador de televisión siempre comparte sus estilismos para acudir a los platós de televisión en su Instagran. La presentadora y colaboradora de televisión siempre consigue comentarios positivos, pero lo cierto es que su último look ha provocado muchísimas críticas, al llevar un vestido inexplicable. «Hija, ¿de qué vas disfrazada?», «Hoy no me ha gustado el traje la verdad», «Vestida pocas veces aciertas», «Pareces un espantapájaros», le comentaban algunos seguidores.

Las críticas son mensajes que ella nunca ha evitado, de hecho, ha contestado a cada una de ellas siempre que ha podido. SEMANA ha hecho un repaso por las diferentes imágenes que la Patiño ha ido colgando a lo largo de todas estas semanas y nos hemos encontrado con una María que no tiene pelos en la lengua a la hora de rebatir algunas de las críticas que recibe a diario. En vez de ignorar estos ataques, la periodista más vehemente del corazón, saca toda su artillería y de manera educada y sin perder las formas, pone en su sitio a todo aquel que entra en su Instagram a decirle cosas desagradables.