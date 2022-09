Usaba términos que seguramente hoy no utilizaría: «¿Qué quieres que te diga? Eres la mejor persona que he conocido y me denomino una persona con suerte, mucho. Este es un día especial. Yo sé que no te vas a sentir mal por eso que llaman la crisis de los 40. Cuando me pongo a recordar pienso que me lo paso muy bien contigo. Cuando no estás, me falta algo. No podría vivir sin ti, te quiero demasiado».