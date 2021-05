Paz Padilla se ha pronunciado por primera vez tras su salida de ‘Got Talent’. ¿Se lleva bien con Risto Mejide? Esta ha sido su sorprendente respuesta.

El bombazo salía a la luz este miércoles. Paz Padilla dejaba de trabajar en ‘Got Talent’ y se empezaban a barajar nombres para sustituirla, entre ellos, Rocío Carrasco, uno de los fichajes de Telecinco esta temporada. Aunque puestos en contacto con su representante y con la cadena ninguno de los dos confirma a SEMANA su no renovación, lo cierto es que la humorista ha venido a confirmar su salida del talent show. La cómica ha formado parte del programa como jurado, no obstante, hay quien asegura que habría habido desavenencias con Risto Mejide que habrían sido determinantes en la decisión. Tan elegante como siempre, Paz Padilla no ha cargado contra nadie y se ha limitado a agradecer el trabajo que le han brindado en televisión.

Vídeo: Europa Press

«Yo en ‘Got Talent’ he sido tan feliz. He sido tan feliz que le doy gracias a la vida», ha comenzado diciendo Paz Padilla. Aunque esta ruptura contractual no provoca ni mucho menos que Paz Padilla se quede sin trabajo, la gaditana ha aclarado que se siente agradecida porque sigan confiando en ella para trabajos tan diversos. Paz no se aburre y tanto en su pasado como en su presente y en su futuro tiene muchos proyectos por delante. Prueba de ello su libro, presentar ‘Sálvame’ o su papel de actriz en series u obras de teatro, lo que la mantiene con la mente ocupada la mayor parte del día. «Soy una tía hiperactiva, hago millones de cosas. La vida es preciosa, hay que aprender, a gestionar, que no te hagan daño…», ha dicho Paz frente a los periodistas.

Llama la atención que la empresaria no quiera hacer declaraciones sobre Risto ni desvelar cómo se llevan ambos delante de las cámaras. De hecho, insiste cuando la preguntan en que ella es feliz, una reacción completamente diferente que cuando se le pregunta por Edurne, hacia quien tan solo tiene halagos. «Edurne es maravillosa, no tiene ni las orejas separadas», dice Paz mientras recuerda que la cantante es una mujer perfecta. Aunque desde el departamento de comunicación de Mediaset explican que todavía es pronto para confirmar la continuidad de ciertos rostros en ‘Got Talent’.

Paz Padilla todavía incluye en su biografía de Instagram el programa en el que ha trabajado mano a mano con el publicista, no obstante, se desconoce por cuánto tiempo permanecerá el nombre de este programa en su perfil. Esta repentina e inesperada salida del programa no ha calado bien en los espectadores del programa y así se lo han hecho saber en las redes sociales a Paz. Hay quien ha pedido boicot, pues están deseando carcajear junto a ella como ya hacían en cada uno de los capítulos de este exitoso formato.