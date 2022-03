Dos meses después de ser despedida de ‘Sálvame‘, Paz Padilla está volcada en la búsqueda de de nuevos horizontes profesionales. Ahora tiene por delante un amplio abanico de posibilidades en el ámbito profesional y no está despuesta a desperdiciarlas. Hace unas semanas viajaba a México para acudir a una reunión de trabajo. Mientras se concretan sus negociaciones, la andaluza no quiere perder el tiempo y ha decidido sacar todo el provecho a su enorme tirón a las redes sociales para promocionar la impresionante masía que tiene en Gerona. Construida en el año 1700 y situada en Can Miquelet, en ella disfruta de escapadas y vacaciones desde hace 20 años. Esta vivienda es también una fuente de ingresos para ella, ya que la alquila a un precio de 1.000 euros dos noches o 3.000 euros por una semana completa.

«Ideal para desconectar de la rutina diaria, la opción perfecta para disfrutar de unas vacaciones tranquilas en un paraje incomparable. Nuestra casa rural dispone de cinco amplias habitaciones y un apartamento independiente, Villa Cádiz, que ofrece dos habitaciones dobles con baño y cocina-office. En total pueden hospedarse 14 personas y todas las estancias tienen vistas al exterior». Así describe la actriz y presentadora la vivienda en la web del inmueble, que se encuentra a las afueras de Vilamarí, en la comarca del Pla de l’Estany.

La casa de Paz Padilla es espectacular por dentro y por fuera. El terreno, con una superficie de 5 hectáreas llenas de zonas verdes y arbolado, dispone de una piscina de agua salada y un amplio porche con cocina, barbacoa y baño. El interior, con 500 metros cuadrados de superficie, está decorado con estilo rústico. Dispone de cinco habitaciones y un apartamento independiente, Villa Cádiz, que cuenta con dos habitaciones dobles con baño y cocina-office. En total pueden hospedarse 14 personas en la casa.

Vídeo: Instagram

No cabe duda de que Paz no se ha quedado quieta desde que Mediaset decidiera prescindir de sus servicios como presentadora a raíz de unas declaraciones que fueron tachadas de «negacionistas» y de protagonizar fuerte encontronazo con Belén Esteban. Fue el pasado 20 de enero la última vez que la presentadora pisó el plató de ‘Sálvame‘ y se marchó antes de lo previsto por sus diferencias con la de Paracuellos del Jarama respecto a las vacunas del coronavirus.

Días después, la cadena confirmaba su cese por el «incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado Sálvame una hora y media antes de su finalización«. Según ha adelantado ‘El Confidencial Digital’, Paz Padilla interpuso una demanda el pasado 9 de febrero contra «Mediaset, PubliEspaña y La Fábrica de la Tele» por su despido. Según el citado medio, fuentes judiciales le aseguran que el proceso se celebrará el 31 de mayo a las 09.10 horas de la mañana en el Juzgado de lo Social nº 47 de Madrid.

Te interesará saber...