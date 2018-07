Tras 20 años sobre los escenarios, Pau Donés ha decidido hacer un gran parón y dejar la música a partir del próximo 1 de enero de 2019. Una fecha que tiene marcada en rojo en su calendario y que además de poner en pausa su grupo, ‘Jarabe de palo’, será también el comienzo de una nueva vida. Una decisión que ha tomado para poder estar con su hija y que, según asegura, no tiene nada ver con el cáncer que sufre.

Tal y como ha contado a elPeriódico, la vida de músico, aunque le encanta, “es un disparate”. “Te metes en una ola y al final es ella la que te lleva a ti y no tú a ella. Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole. Pero aquí estamos otra vez, con 90 bolos este año, preparando un libro y un disco…Pero con la idea clara y definitiva de parar”, confiesa el autor de ‘La Flaca’.

Eso sí, no es un adiós definitivo, si no un hasta luego indefinido que se ha obligado a tomar tras perderse la infancia de su hija. “No quiero perderme ahora su adolescencia. Ya tiene 14 años. Llevo un tiempo pensando en cómo explicarlo, porque la gente dirá “¡hostia!”, pero es, más que un adiós, un hasta luego”.

Para evitar futuras tentaciones y que al final un festival o un promotor le acaben convenciendo de volver a subirse a un escenario ha optado por hacer las maletas e irse de España, “me voy porque tengo clarísimo que, si no, a los seis meses ya volvería. Los últimos conciertos serán a principios de diciembre, aunque tengo la idea de hacer uno para recaudar pasta para el cáncer. Igual en Luz de Gas, con amigos. Pero eso es otra cosa. Mire, he estado dudando si dar la noticia del parón y he pensado ‘digámoslo ya’”, explica al citado medio.

Sobre su próximo destino Pau ha preferido reservárselo para él mismo y solo ha apuntado que es “muy lejos” para que no le puedan decir ‘oye, que han llamado de un festival, a ver si puedes toca’ y que no sea posible porque estoy lejos”.