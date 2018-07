Por desgracia, Terelu Campos no es la única famosa que se está enfrentando al cáncer en estos momentos. Desde principios de año, el cantante Pau Donés lucha contra “el bicho”, como él llama a la enfermedad. Y es que el cantante quiere ante todo normalizar la situación que le ha tocado vivir y compartir con sus seguidores, su mayor apoyo.

Con una gran sonrisa tras la mascarilla, Pau ha compartido cómo fue su última sesión de quimioterapia en su cuenta de Instagram: “Me llama Joan, del hospi, y me dice que la quimio ya está apunto. Pues del mar directo a la sala de onco… Qué pasa😜! En la isla las cosas van así😊”, dice en referencia a Formentera. La más pequeña de las Pitiusas se ha convertido en su segundo hogar. Allí pasa largas temporadas para trabajar, descansar y tratarse el cáncer.

Como era de esperar, la instantánea preocupó a los fans del vocalista de Jarabe de Palo, que ha compartido otra imagen para dejar claro que todo está bien. “Music Lovers, por si las dudas, estoy bien, ¿eh? Con la quimio como siempre y para siempre. Y sino, preguntadle al de la foto, que hasta fin de año va a estar dando saltos por los escenarios”, escribía junto al cartel que anuncia la gira por el 20 aniversario del grupo.

Fue en febrero del pasado año cuando, tras un año limpio, Pau supo que tenía que volver a la lucha. “Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0. En los scaners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso. De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo (la membrana que cubre la superficie interior del abdomen) encuentran un pequeño tumor”, contaba por aquel entonces en su blog.

“Al cangrejo, como vengo haciendo desde que le conocí, le dedicaré solo 5 minutos al día, aunque eso sí, durante las actuaciones me acordaré de María, de Andrés, de Lino, y pensaré en todas aquellas personas a las que el bicho se llevó por delante. Y también en todas aquellas que como yo lo siguen toreando día a día. A todos van dedicados los conciertos de este año”.