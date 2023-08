Después de un tiempo alejada del foco mediático, centrándose en su familia y en su vida personal, Patricia Cerezo regresa con fuerza y determinación. Con la agencia ‘49 Comunicación’, que fundó hace dos años, y su colaboración en el programa de Cuatro “Boca de Todos” ha logrado una atención mediática que no esperaba. En esta entrevista para la revista SEMANA, Patricia nos comparte sus pensamientos sobre la familia, la amistad, el amor que comparte con Kiko Gámez. Según nos relata la ex del presentador Ramón García, su vida ahora se encuentra en una etapa “plena, feliz y tranquila”, y nosotros la exploramos junta a ella.

Estuviste alejada del foco mediático, centrándote en tu familia. ¿Qué te impulsó a volver a la televisión?



La razón principal de mi regreso fue la necesidad de iniciar una nueva etapa tras mi separación. Mis hijas ya tienen 18 y 16 años, y llevaba mucho tiempo queriendo retomar mi carrera de periodista. Además, empecé una nueva agencia de comunicación, que es una aventura emocionante para mí. Estoy muy contenta con la decisión de volver a la televisión.

El lema de tu agencia es “cambia tu historia.” ¿Por qué decidiste cambiar tu historia ahora?

El lema “cambia tu historia” es más un mensaje de esperanza que una decisión abrupta de cambio. Significa que nunca es tarde para hacer ajustes en la vida, buscar la felicidad o tomar un nuevo camino. Si hay algo en tu vida que no te satisface, tienes el poder de cambiarlo, y eso es lo que quiero transmitir a través de mi agencia.

"Mis hijas me llenan de amor y orgullo"

¿Cuál es el principal miedo que has superado y que te hace sentir mucho más segura de ti misma?

Mi mayor miedo superado fue al qué dirán. Era como tener el síndrome de impostora, sintiendo que debía pedir permiso para estar en ciertos lugares. Pero he superado ese miedo. Ahora siento que he ganado mi sitio, estoy donde quiero estar y he perdido el miedo a las opiniones de los demás. Solo me importa la opinión de mi entorno cercano.

¿Cómo está siendo la experiencia de trabajar como colaboradora en “Boca de Todos”?

La experiencia ha sido maravillosa. Me dieron la oportunidad de colaborar a nivel nacional, y me han apoyado plenamente. Me han hecho crecer y creer en mí misma. Estoy eternamente agradecida por la confianza que han depositado en mí.

¿Esta confianza se va a prolongar en el tiempo? ¿Tienes planes de seguir en el programa después del verano?

La idea es continuar, sí. Aunque en televisión nunca hay nada definitivo, la intención es seguir. Estoy trabajando incluso en mis días de descanso para conciliar con las vacaciones de mis hijas. Pero la idea es que sí, no tengo planes de lo contrario.

¿Y qué te dicen tus hijas cuando llegas a casa y te han visto en televisión?

Me llenan de amor y orgullo. Me dicen que han estado viéndome y que han disfrutado mucho. Me comentan que sus amigos me siguen y les gusta cómo soy en la televisión. Eso me hace sentir muy feliz y orgullosa.

¿En qué tipo de proyectos televisivos te gustaría verte en el futuro? ¿Dónde te ves tú?

Me veo presentando un programa tipo magazine. Me encantaría algo que incluyera información y entretenimiento. Me gustaría ser la conductora, repartiendo el juego.

"Genoveva está mucho mejor ahora"

¿Tu exmarido, Ramón García, te dio algún consejo cuando te metiste de lleno en el mundo de la televisión?

La verdad es que no. Le comenté mis planes, y él simplemente me dijo que era donde tenía que estar, siendo periodista. Pero no me dio ningún consejo específico. Nos llevamos bien, pero consideró mi movimiento en la televisión como algo lógico y normal.

¿Cómo llevas el hecho de que en televisión te vemos comentando noticias del corazón y se te relaciona cada vez más con el mundo del corazón?

No he buscado ni me he querido especializar en el mundo del corazón. Cuando empecé en “Juntos”, el programa de Telemadrid, me veía más como periodista de actualidad. Hablamos de actualidad en varios programas, y es inevitable que se hable de sociedad, actualidad y corazón. Al principio, tenía reparos porque el periodismo de sociedad ha sido maltratado y se le ha dado un enfoque agresivo; a mí me gusta el deportivo y el de actualidad. Mis jefes y directores siempre han respetado mi postura y posición, y jamás hablaré de mis amigos o amigas, ni caeré en la crítica destructiva.

Eres muy amiga de Genoveva Casanova. ¿Cómo está llevando su proceso de recuperación tras sufrir la embolia pulmonar?

El tema de Genoveva es muy delicado, y siempre pido su permiso antes de hablar de ella. No soy quién para hablar de mis amigas sin su consentimiento. Ella está recuperándose. Fue un susto enorme, y podría haber sido mucho más grave. Está mucho mejor ahora y se está recuperando. El mensaje que ella quería mandar, y creo que lo ha hecho en sus redes, es que nadie está libre. Le ocurrió a una persona sana, con hábitos saludables, y se desconoce el porqué. Probablemente, sea una secuela del COVID, pero no lo sabemos con certeza todavía.

¿Cómo se le comunica a una pareja con la que has compartido media vida, como en tu caso con Ramón García, que el amor se acabó?

Considero que eso no es algo que simplemente se comunica como una noticia o información. Es algo que se ve, y finalmente se va hablando y tomando una decisión. No sucede de la noche a la mañana. Es una decisión dura, pero también muy íntima y privada, algo madurado y tomado con mucho tiempo.

¿Qué mensaje les darías a las parejas que están pasando por una separación después de muchos años de matrimonio?

Aunque cada pareja es un mundo y no soy quién para dar consejos, si fuera un amigo o amiga, les diría que nunca pierdan el respeto por la otra persona. Que haya mucha empatía en todo lo que se decide, y si hay hijos, que la prioridad sean siempre ellos.

¿Te imaginas trabajando en algo completamente distinto al periodismo y la comunicación?

Todo lo que sé hacer y donde creo que puedo ser buena está relacionado con la comunicación. Ya sea socializar, informar, o ser buena en relaciones públicas, todo lo que puedo destacar o aportar tiene que ver con la comunicación.

"Mi relación con Kiko es muy bonita y llena de amor"

¿Tienes alguna habilidad que sea una gran desconocida para el gran público?

No sé si tengo una habilidad “brutal”, pero cocino muy bien y también soy buena jugando al mus. Ambas son mis pasiones, pero si tuviera que destacar una habilidad, sería la cocina.

¿A lo mejor podrías participar en algún programa tipo MasterChef?

No te diría que no a tener un programa relacionado con la cocina, pero MasterChef es muy exigente. Requiere mucha dedicación y tiempo. Tengo mucho respeto y admiración por quienes participan en ese concurso.

¿Cuál es el plato que dirías que elaboras mejor?

El gazpacho, aunque es una receta fácil, me sale increíble. También la ensaladilla rusa, y los platos de cuchara como las lentejas, el cocido y el marmitako.

¿Cuál es el momento actual que estáis viviendo Kiko Gámez y tú? Habéis comentado que, en un futuro, igual planeáis iros a vivir en pareja.

Tenemos una relación muy sólida, estable y sana. Para mí, es fundamental tener un proyecto de vida en común, y en eso estamos. La relación con Kiko es muy bonita, llena de amor, respeto y proyectos en común. No puedo descartar tener una vida con él; sería no confiar en esta pareja, y confío plenamente.

¿Qué cualidades crees que Kiko valora más de ti?

Kiko me dice que soy una mujer maravillosa, y me admira por mi trabajo, pasión, cultura, y preparación. Él confía mucho en mí y ha apostado mucho por mí.

¿Qué es lo que más valora Patricia Cerezo de las personas que la rodean?

La lealtad. Para mí, es crucial en mi entorno, ya sea con amigos, en el trabajo, con mi pareja o en mi familia.

¿Qué es aquello que no puedes tolerar bajo ningún concepto?

La mentira. No puedo con ella. Para mí, la mentira es una traición, ya sean mentiras encubiertas o verdades a medias. No lo soporto.

¿Hay algún un mensaje que te gustaría dar antes de acabar la entrevista?

Nunca es tarde para emprender o empezar de cero. No hay que tener miedo a arriesgarse o a comenzar una etapa distinta de tu vida. Hay que buscar oportunidades, confiar en uno mismo, y perder el miedo, porque la vida te dará muchas sorpresas. A mí me encanta contar cosas, y ahora, cada día que voy a la televisión, lo hago feliz.

¿Qué titular pondrías ahora mismo a esta etapa de tu vida?

Estoy en una etapa plena, feliz y tranquila.