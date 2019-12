Terelu Campos ha reunido a su familia en su casa para celebrar la Nochebuena, aunque la ausencia más evidente la ha protagonizado Bigote Arrocet, la pareja de su madre, María Teresa Campos. Eso sí, muchos se han preguntado dónde estaba Rocío Carrasco en los planes Navideños del clan Campos, donde ella lleva años siendo un miembro más, especialmente desde que Rocío Jurado falleciese y dejase huérfana a Rociito.

Sobre esto no ha dudado en hablar Carmen Borrego, a su llegada a casa de su hermana, acompañada de su marido, José Carlos Bernal. El clan Campos ha ampliado la mesa esta Nochebuena, poniéndole cubiertos no solo a los miembros más populares de la familia, sino también a grandes amigos, como son Juan Peña y Kike Calleja. Pero ¿qué ha pasado esta vez con Rocío Carrasco?



Tanto Terelu Campos como Carmen Borrego han expresado en numerosas ocasiones que Rocío Carrasco es como una hermana más para ellas, de ahí que sorprenda que esta Nochebuena la pasase alejada y sin hacer ruido. Carmen ha confesado que “Rocío cuando viene es en Fin de Año”, que acudirá a la tradicional cita acompañada de su fiel escudero, su marido, Fidel Albiac: “Seguramente pasaremos la Nochevieja con Rocío, no lo tengo confirmado, pero seguramente”, reconocía a las puertas de la casa de Terelu.

Ahora bien, Carmen Borrego no ha querido entrar a valorar más informaciones sobre la vida de Rocío Carrasco, protegiendo a su amiga hasta el último momento, pese a estar de plena actualidad. La entrada de su exmarido, Antonio David Flores, a ‘GH Vip 7’, y la defensa de Rocío Flores en plató ha puesto a Rociito de nuevo en el candelero. Aquí es donde se planta la hija de María Teresa Campos: “Eso preguntárselo a ella, ya sabéis que a mí no me gusta hablar de mis amigos”, confiesa.