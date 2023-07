Paloma Cuevas vive días de inmensa felicidad. Este verano, la ex de Enrique Ponce disfruta de unas merecidas vacaciones. Lo ha hecho a bordo de un yate de lujo, tal y como adelantó SEMANA, y en buena compañía. Entre las personas que se encuentran con ella están su pareja, Luis Miguel, y su familia. Desde su paraíso en altamar, la cordobesa ha compartido un mensaje cargado de significado y que refleja el momento que atraviesa. "La felicidad es una opción de vida. Hay quien la elige y hay quien se queda anclado en momentos que no aportan nada, solo restan capacidad para disfrutar de la VIDA… que es fascinantemente bella!", arranca diciendo en su perfil de Instagram. "La preocupación no suma, al revés, sólo resta energía para poder vivir con plenitud".

Su post, acompañado de los siguientes hashtags, "ocuparse y no preocuparse" o "vivir", ponen sobre el tapete el gran valor que da Paloma Cuevas a esta etapa de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras ella se relaja en el Mediterráneo, su ex, Enrique Ponce, hace lo propio con su actual pareja, Ana Soria, con la que se le ha visto en las playas de Almería.

La última vez que Paloma Cuevas se dejó ver en público fue durante la fiesta que organizó el empresario, José Luis López Rodríguez, más conocido como 'El Turronero', en el Palacio de Congresos de Sevilla. En aquella ocasión no estuvo acompañada de Luis Miguel. El cantante mexicano estaba invitado a la cita, pero él declinó la oferta. La empresaria y amiga de Rosa Clará posó en el sarao con su amiga María Zurita, prima del Rey Felipe VI, con la que compartió una bonita foto juntas a través de las redes sociales. "¡Qué bonita es la vida siempre a tu lado, María!", decía.

Zurita, por su parte, confesaba que el cumpleaños de José Luis López 'El Turronero', en el que lo pasó tan bien junto a Paloma, estuvo "muy bien" y que juntas se lo pasaron "fenomenal, fue muy divertido". Lo cierto es que ambas mantienen una excelente relación desde hace tiempo, tal y como quedó reflejado en los respectivos perfiles de Instagram.