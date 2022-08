En un verano que se ha presentado muy delicado para el matrimonio, José Ortega Cano y Ana María Aldón ya se han reencontrado en su ático de Costa Ballena. Después de varios días separado se han visto las caras en el domicilio que el diestro posee en la localidad de Chipiona. El torero ha viajado hasta la costa gaditana, donde la diseñadora está instalada con su hijo. Su llegada ha sido una sorpresa, ya que apenas unas horas antes se encontraba en Madrid por motivos laborales. Además, ha protagonizado un nuevo enfrentamiento con la prensa, a la que ha atacado con gritos en el portal de su residencia estival.

«¡Que vengáis estas horas irrumpiendo en mi casa y preguntándole a gente!», se ha quejado el de Cartagena ante las cámaras de ‘Sálvame‘, que emitía en directo una entrevista con una vecina de su urbanización. «¿Esto qué es? ¡No tienen vergüenza!». Horas antes se vio a Ana María Aldón saliendo al balcón del ático de su marido. Poco después se asomó al balcón Ortega Cano, según ha contado una reportera de ‘El programa del verano’. Las imágenes confirman que ambos estaban juntos. Según han contado en este espacio, también fue vista la persona de confianza del matrimonio saliendo del inmueble.

Momentos después apareció Gloria Camila en un coche para recoger a su padre y a su hermano pequeño. Fue a buscarlos al volante de su vehículo, pero no ha subido a la casa. Los tres se marcharon sin la compañía de Ana María. Cabe recordar que las dos mujeres llevan tiempo sin hablarse ni verse las caras, tal y como ha confirmado la colaboradora de ‘Ya son las ocho’.

Hasta el momento, sigue siendo un misterio si Ana María y Ortega Cano están dispuestos a salir del bache en el que se encuentran. Él está al límite, y visiblemente nervioso cada vez que se topa con la prensa; ella, por su parte, prefiere no hacer declaraciones. Solo se ha limitado a decir que va a pasar el verano «como siempre». Es probable que permanezca semanas de agosto en la casa de Costa Ballena, aunque el torero podría volver a trasladarse a la capital por motivos profesionales.

La tensión es máxima en el hogar del matador. Gloria Camila, que es la tercera concursante confirmada de ‘Pesadilla en el paraíso’, se ha convertido ya el fichaje estrella del nuevo reality de Telecinco. La joven ha dejado claro que no desea seguir opinando sobre la vida sentimental de su padre, aunque no oculta que no le dirige la palabra, e incluso ha dejado de seguirla en las redes sociales. La que sí parece dispuesta a hablar es Gema, la hija de la diseñadora, quien tras su visita al ‘Deluxe’ prepara ya su último asalto mediático, tal y como ha adelantado SEMANA en su edición impresa.