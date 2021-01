Gloria Camila ha anunciado con preocupación que toda su familia ha dado positivo en coronavirus: su padre, Ortega Cano, Ana María Aldón y la tía Marina, al igual que ella misma, han sido contagiadas en plena pandemia

Parece que hemos puesto en este 2021 todas las esperanzas y es que el 2020 ha sido especialmente duro y ha dejado demasiadas malas noticias que queremos olvidar. Sin embargo, parece que los primeros meses del recién estrenado año no prometen ser mucho mejores, como así nos ha dejado constancia pública Gloria Camila, encargada de anunciar que su padre, José Ortega Cano, ha dado positivo en coronavirus. Pero no es el único y la preocupación de la joven es mayúscula en estos días. Ana María Aldón y su tía Marina, así como la propia Gloria Camila, también han resultado contagiados en plena pandemia, ahora que se considera que llega la tercera ola. Una noticia que mantiene a la hija del torero en estado de shock, como así ha querido plasmar en sus redes sociales, donde se ha desahogado.

Parecía que el 2020 no había sido especialmente malo para la familia de José Ortega Cano y es que han logrado esquivar la pandemia y vivir grandes momentos personales y profesionales. A Ana María Aldón la pandemia le pilló en Honduras, en ‘Supervivientes’, por lo que pudo vivir ajena a todo el drama inicial. Después han encontrado fortuna al tener un hueco en televisión para trabajar, aunque esto les haya provocado que surjan los rumores de crisis que, con numerosos gestos, han logrado disipar. No obstante, lo bueno parece no durar por siempre y Gloria Camila ha tenido que tomar la palabra para anunciar que su padre, Ana María Aldón y su tía Marina han dado positivo en coronavirus.

La preocupación de Gloria Camila por su padre

El mensaje con el que Gloria Camila ha despedido el 2020 ha dejado preocupados a todos sus seguidores, pero también a los fieles que admiran al maestro y la colaboradora. “Ya se acaba el 2020 y empieza un 2021 al que solo le pido seguir con los míos, salud, estabilidad y mucho amor. Hoy estoy reflexiva y tristona, se acaba un año que nos ha dejado muchísimas personas, nos han arrebatado risas, abrazos, momentos y planes, pero a los que seguimos aquí, solo les digo: Luchemos y ganaremos”. Una reflexión que evidenciaba la preocupación de Gloria Camila, que después pasaba a dar a conocer el motivo de su estado de incertidumbre y pesar.

La hija de Ortega Cano ha sido la encargada de dar las malas noticias al mundo: “Hoy me levanté con la noticia de que mi querido papi, Ana María Aldón y la tita Marina eran positivos en Covid, recordando que estuve con ellos, fui a hacerme la prueba y aquí estoy, en casa encerrada por dar positivo yo también”, daba a conocer, preocupada, Gloria, que recuerda que “hace unos días daba gracias porque ninguno de los mías había cogido el virus y hoy 31, fin de año, último día de este fatídico año, lo hemos cogido todos. Quiero decir que nadie está libre del virus, y nadie sabe el día de mañana lo que pueda pasar, aprovechen todo el tiempo posible”, incita la joven, preocupada por lo que pueda pasar.