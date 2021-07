Esto es lo que opina Makoke (con ironía) sobre los nuevos retoques de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros sigue resistiendo con uñas y dientes -y bisturí- al inevitable paso del tiempo. El colaborador de televisión no está dispuesto a dejar que el avance de los años sea evidente en su físico, motivo que le llevó el pasado 22 de junio a volver a confiar en las artes estéticas para mejorar su rostro y su cuerpo, y lucir la mejor versión de sí mismo. A sus 64 años, Kiko Matamoros ha decidido someterse a una operación de marcación abdominal que le devolvería el ‘six pack’ a su abdomen y, ya que estaba, también retocarse los párpados con una blefaropastia que tanto ha dado que hablar por las marcas y moretones que le han dejado, que ha dado pie a especulaciones sobre si habría decidido estirar también la piel de su rostro para aparentar más joven si cabe.

Sobre esto ha opinado ahora Makoke, siempre dispuesta a decir qué piensa sobre cada movimiento que realiza su exmarido, a pesar de que sobre ella siempre pende la amenaza de acciones legales si no termina por optar por el silencio. La también colaboradora de televisión confía en que su ex haya elegido muy bien los tratamientos y operaciones estéticas a las que se ha sometido. Está segura de que ha quedado “guapísimo”, aunque aún no haya tenido oportunidad de verlo en todo su esplendor. Vea el vídeo para conocer qué dice sobre este nuevo giro de tuerca en el físico de su exmarido y cómo los valora y, de paso, también qué piensa sobre la nueva novia de su otro exmarido, Javier Tudela, y sobre su propia situación sentimental. Makoke está soltera, pero no se cierra al amor. ¿Busca quien ocupe su corazón? ¡Dale al play!